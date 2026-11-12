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El alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, confirmó que el Municipio no dispone de un inventario actualizado que permita establecer cuántos adoquines permanecen enterrados en un predio de la Intendencia de Colonia. Anunció que se propone contratar una empresa especializada, con recursos previstos en el Plan Operativo Anual de 2027, para realizar el relevamiento. También sostuvo que no se opone al eventual traslado de unas 150.000 piezas a Colonia del Sacramento, aunque considera necesario determinar previamente la cantidad existente y su estado de conservación.

Los registros y las cantidades

—¿El Municipio tiene en su poder los documentos que establecen la extracción de 404.708 adoquines de la calle 19 de Abril?

—El Municipio no cuenta actualmente con un inventario propio que permita verificar la cantidad de adoquines existentes. Según la información que tenemos, hay antecedentes y registros administrativos de las intervenciones realizadas en aquel momento, pero entendemos que corresponde reunir y contrastar toda esa documentación con la realidad actual.

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—¿Existe un inventario que permita establecer cuántos adoquines fueron efectivamente enterrados?

—No contamos con un inventario actualizado que certifique la cantidad que permanece enterrada en el predio. Precisamente, esa es una de las razones por las que estamos impulsando esta iniciativa.

—¿Los 30.450 adoquines retirados durante las obras de renovación de la red de agua están incluidos en los 404.708?

—Es una información que debemos verificar documentalmente. No sería responsable afirmar que están incluidos o que son adicionales sin contar con los registros correspondientes.

La decisión de realizar un nuevo conteo

—¿Por qué realizar un nuevo conteo cuando existen antecedentes documentales?

—Porque una cosa es conocer cuántos adoquines se retiraron hace casi veinte años y otra muy distinta es saber cuántos tenemos hoy.

No tenemos una cifra certificada. No podemos administrar un bien de la Intendencia de Colonia ni proyectar obras en Carmelo sobre un patrimonio sin conocer realmente con qué cantidad contamos.

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Además, nuestra gestión tomó esta situación sin disponer de un inventario preciso. Entendemos que es nuestra responsabilidad corregir esa situación.

—¿Qué se pretende establecer con este relevamiento?

—Fundamentalmente, la cantidad real de adoquines existentes, su estado de conservación y las posibilidades de recuperación y reutilización.

Queremos contar con información que nos permita tomar decisiones responsables sobre su futuro.

—¿Cómo se realizará el conteo y quién estará a cargo?

—Nuestra propuesta es realizar un llamado a precios para contratar una empresa especializada que lleve adelante el trabajo de manera tercerizada. Ni el Municipio ni la Intendencia cuentan con personal para hacer la tarea. Nos quitaría muchas horas de trabajo y obligaría a descuidar las tareas diarias.

Estamos hablando de una inversión en el Plan Operativo Anual de 2027. Es una cifra importante, pero entendemos que conocer y preservar nuestro patrimonio merece ese esfuerzo.

El procedimiento deberá establecer una metodología clara, mecanismos de registro, contabilización y clasificación, de manera que los resultados sean técnicamente verificables.

—¿Cómo se contarán los adoquines y cuánto tiempo llevará el trabajo?

—La metodología, los plazos y las condiciones de ejecución deberán quedar establecidos en el pliego de licitación. Queremos que sea una tarea profesional, con un procedimiento de contabilización que permita documentar y verificar cada etapa.

No queremos improvisar ni adelantar plazos sin tener definido el procedimiento técnico.

—¿Habrá posibilidades de fiscalización?

—Por supuesto. Queremos que sea un procedimiento transparente.

Toda persona, institución o sector que tenga interés en fiscalizar el proceso podrá hacerlo, coordinando previamente y cumpliendo las medidas de seguridad que correspondan, que deberán ser asumidas por quienes concurran a realizar esa fiscalización.

No tenemos nada que ocultar. Por el contrario, queremos que exista la mayor transparencia posible.

La custodia y el destino del material

—¿Qué organismo quedó a cargo de la custodia?

—El predio donde se encuentran depositados los adoquines es propiedad de la Intendencia de Colonia y está bajo su custodia. Es importante dejar claro que los adoquines no son propiedad del Municipio, sino que forman parte del patrimonio departamental.

—¿Existe información sobre posibles retiros o reutilizaciones desde 2008?

—Es otro aspecto que entendemos necesario verificar. Debemos solicitar y analizar los antecedentes administrativos para conocer si existieron movimientos, retiros o reutilizaciones de ese material durante estos años.

—Si el nuevo conteo arroja una cifra inferior a la supuestamente registrada originalmente, ¿se investigarán las diferencias?

—Naturalmente. El objetivo es que el resultado final no sea solamente un número, sino información documentada que permita conocer la situación actual y contrastarla con los antecedentes históricos.

El posible traslado a Colonia del Sacramento

—¿Existe una decisión sobre el destino de los adoquines?

—Nuestra prioridad hoy es conocer exactamente cuántos hay y en qué condiciones están.

La Intendencia ha planteado la posibilidad de trasladar aproximadamente 150.000 adoquines a Colonia del Sacramento, previa autorización de la Comisión Nacional del Patrimonio Cultural. En función de esa operación, el intendente ha manifestado que el Municipio de Carmelo pueda elegir una obra para la ciudad.

Nosotros no tenemos inconvenientes con esa posibilidad. Lo que defendemos es el patrimonio y la transparencia en su administración. No estamos planteando una oposición al traslado de los adoquines.

Debemos conocer con precisión qué cantidad tenemos y cuál es su estado.

—¿Se contempla reutilizarlos en calles o espacios públicos de Carmelo?

—Por supuesto que es una posibilidad que debe estudiarse. Los adoquines tienen un valor histórico, patrimonial y urbanístico. Su recuperación y eventual reutilización en espacios públicos de Carmelo merece ser considerada.

De hecho, recientemente realizamos ocho cuadras de carpeta asfáltica en las que los adoquines quedaron debajo de la nueva superficie. Esto también demuestra la importancia de tener una planificación y un conocimiento preciso de los recursos que tenemos.

La publicación de los resultados

—¿Se compromete el Municipio a publicar los resultados?

—Absolutamente. Una vez finalizado el relevamiento, vamos a dar a conocer públicamente los resultados y remitir toda la información a la Intendencia de Colonia, a la Junta Departamental y a la Comisión Nacional del Patrimonio Cultural.

Queremos que las instituciones competentes conozcan los resultados y que Carmelo tenga información cierta sobre su patrimonio.

La posición del alcalde

Al finalizar la entrevista, Parodi expresó que la discusión sobre los adoquines no debería plantearse como un enfrentamiento político.

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—Hay algo que quiero dejar muy claro: este no es un tema de enfrentamientos políticos.

Hace casi veinte años que se retiraron los adoquines de nuestras calles. Hoy, después de tanto tiempo, tenemos la responsabilidad de saber cuántos hay realmente.

No queremos discutir sobre estimaciones, queremos tener certezas.

Estamos dispuestos a destinar recursos importantes para realizar el trabajo que nos permita conocer la cantidad.

Defendemos nuestro patrimonio, pero también creemos en una administración responsable y transparente. No tenemos inconveniente en que una parte de esos adoquines pueda trasladarse a Colonia del Sacramento, como ha planteado el intendente, y que Carmelo pueda recibir una obra a cambio.

Queremos que las decisiones de futuras obras a realizar con adoquines se tomen con información precisa y no sobre estimaciones.

Carmelo tiene que saber cuánto patrimonio tiene. Y esa es una responsabilidad que estamos dispuestos a asumir.