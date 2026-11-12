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El empresario Carlos Lecueder confirmó este jueves 12 de noviembre que Colonia Shopping será reconstruido después del incendio que afectó gran parte del complejo comercial durante la tarde y la noche del miércoles.

El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa celebrada en la Intendencia de Colonia, con la participación del intendente Guillermo Rodríguez, donde se presentaron las primeras acciones previstas para afrontar las consecuencias del siniestro.

Lecueder informó que la próxima semana arquitectos e ingenieros realizarán un relevamiento técnico del edificio. La evaluación permitirá conocer el estado de las instalaciones y comenzar a definir los trabajos necesarios para la reconstrucción.

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«Vamos a reconstruir el shopping de la mejor manera posible. Un Colonia Shopping más lindo, mejor y más seguro», afirmó.

El empresario también se refirió a la situación de los trabajadores afectados por el incendio. Señaló que se mantienen gestiones con la Intendencia y los diputados del departamento para establecer medidas de acompañamiento, aunque no se precisaron todavía los mecanismos que se aplicarán.

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Durante su intervención, Lecueder agradeció la actuación de Bomberos, Policía, Ejército, personal de salud, funcionarios de la Intendencia y demás instituciones que participaron en la respuesta a la emergencia.

El incendio provocó daños de gran magnitud en el centro comercial y obligó a desplegar un operativo que se extendió durante varias horas, con participación de equipos de emergencia de distintas localidades.

La reconstrucción abre ahora una nueva etapa, en la que deberán evaluarse las condiciones estructurales del edificio y las necesidades de los comerciantes y trabajadores que desarrollaban allí sus actividades.

Lecueder ratificó la decisión de mantener la presencia empresarial en Colonia.

«Vinimos a esta ciudad y a este departamento para quedarnos», expresó.

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Por el momento, no se anunció un cronograma de obras ni una fecha estimada de reapertura. Las primeras definiciones dependerán de los resultados del relevamiento técnico previsto para la próxima semana.