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El concejal del Frente Amplio (suplente) Brian Brajús participó en una reunión entre autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, realizada en dependencias municipales. El encuentro fue difundido en las redes sociales del Municipio como una instancia de coordinación de acciones de protección social.

Brajús, que también trabaja como coordinador del refugio para personas en situación de calle ubicado en el complejo Barracones, explicó a Carmelo Portal que asistió en representación operativa del servicio y no en su condición de concejal.

La coincidencia de ambas responsabilidades plantea una cuestión administrativa: cómo se delimitan las funciones de un integrante del gobierno municipal cuando también trabaja para una organización que desarrolla actividades en un espacio donde interviene el Municipio.

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La contratación y las responsabilidades laborales

Brajús informó que comenzó a trabajar como coordinador del Centro Barracones el 15 de mayo de 2026, después de presentarse a un llamado laboral de la cooperativa Bien Alto.

Sus tareas comprenden la organización del funcionamiento del refugio, la coordinación del personal, la logística, la articulación con instituciones y la gestión de los egresos de los participantes del programa de atención a personas en situación de calle.

Consultado sobre la llegada de la cooperativa al complejo, sostuvo que la decisión fue adoptada por la Dirección Nacional de Protección Social del MIDES.

Según explicó, Bien Alto ya desarrollaba actividades en Colonia del Sacramento y posteriormente amplió su intervención al resto del departamento.

«La cooperativa lleva la gestión y paga los RRHH (la tercerización digamos). La mayoría de las demás cuestiones las lleva Mides Colonia», señaló.

El concejal afirmó que no participó en las gestiones para seleccionar a la organización y que su contratación laboral fue posterior.

«Yo fui contratado posteriormente. Fui contratado en la libertad que tiene cualquier OSC para elegir sus empleados», respondió.

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De acuerdo con su versión, las decisiones sobre la asignación de cooperativas corresponden a las autoridades nacionales del ministerio, con escasa intervención de los responsables locales. La documentación contractual permitiría establecer las condiciones de esa designación.

Una reunión dedicada al funcionamiento de Barracones

La participación de Brajús en el encuentro con el MIDES adquirió visibilidad a partir de una fotografía publicada por el Municipio, en la que aparece junto al alcalde y otros asistentes.

Consultado sobre su presencia, respondió que participó como coordinador del refugio.

Explicó que la reunión fue organizada por la Dirección Departamental del MIDES y que el director, Maxi Olaverrey, lo convocó porque no podría asistir.

«Me invitó el director del Mides Colonia, Maxi Olaverrey, que no iba a asistir y me pidió que fuera», afirmó.

Según Brajús, las autoridades nacionales requerían información sobre el funcionamiento cotidiano del dispositivo, la situación de sus usuarios y los diagnósticos elaborados por el equipo técnico.

La trabajadora social del refugio tampoco pudo concurrir, por lo que asistió él para proporcionar esa información.

Al preguntársele si el encuentro estuvo relacionado específicamente con Barracones, respondió: «Sí. De eso fue».

Agregó que la actividad incluyó una visita posterior al complejo, donde también se realizaron tareas y reuniones.

Su explicación permite identificar el carácter en que afirma haber participado, aunque no establece qué acuerdos se alcanzaron ni qué responsabilidades asumieron las instituciones presentes.

La intervención del Municipio y el nuevo programa del MIDES

El complejo Barracones será uno de los espacios vinculados a la implementación del programa Habitar, Convivir y Producir, anunciado por el MIDES para complementar la atención de personas en situación de calle con actividades de formación y producción.

La propuesta para Carmelo prevé utilizar la infraestructura del refugio existente y desarrollar actividades agrícolas mediante la articulación con distintas instituciones, entre ellas el Municipio y la Intendencia de Colonia.

Brajús explicó que la responsabilidad de la atención social corresponde al ministerio, mediante un convenio con Bien Alto.

«Quien presta asistencia social en el Dispositivo de Calle, en convenio con Bien Alto, es MIDES. El refugio es del Ministerio de Desarrollo Social. Este recibe colaboración de la Intendencia y del Municipio para cuestiones edilicias», sostuvo.

La participación del gobierno local en el mantenimiento y acondicionamiento de instalaciones constituye un punto de contacto entre su actividad laboral y las competencias del organismo que integra como concejal.

Para conocer el alcance de esa relación será necesario establecer qué obligaciones asumirá cada institución en la nueva etapa, especialmente respecto de infraestructura, contratación de personal y asignación de recursos.

La compatibilidad de las funciones

Carmelo Portal consultó a Brajús cómo separa su trabajo en el refugio de sus responsabilidades en el Concejo Municipal.

El representante del Frente Amplio sostuvo que se trata de actividades diferentes.

«Por un lado está mi trabajo en algo bien específico (por cierto a término y precarizado) y por otro lado está mi rol suplente de Concejal en el Municipio. Creo que poco conflicto de interés tienen», expresó.

También afirmó que sus compañeros del Concejo conocen su vinculación con la cooperativa.

«Sí, lo saben. Nunca fue un secreto y es de público conocimiento», señaló.

Al preguntársele si alguna vez tuvo que abstenerse de participar en asuntos municipales relacionados con su actividad laboral, respondió que no se habían presentado situaciones de ese tipo.

«En el Municipio no se trataron asuntos que dependan de la cooperativa ni de su contrato, que es con el MIDES», aseguró.

Brajús informó, además, que realizó una consulta sobre la compatibilidad de ambas funciones.

«Sí, lo consulté y me confirmaron que no hay incompatibilidad», respondió, sin identificar en esa instancia al organismo o profesional consultado ni precisar si existe un dictamen escrito.

Qué establece la normativa

La legislación uruguaya distingue entre las incompatibilidades para desempeñar un cargo público y los conflictos de interés que pueden surgir durante su ejercicio.

El artículo 10 de la Ley 19.272 establece que los concejales municipales están sometidos al régimen de incompatibilidades e inhibiciones previsto para los integrantes de las juntas departamentales y locales.

La Constitución contempla restricciones vinculadas a determinadas relaciones contractuales con los gobiernos departamentales.

Por su parte, el artículo 31 de la Ley 19.823, Código de Ética en la Función Pública, establece prohibiciones para el ejercicio de funciones públicas en relación con entidades privadas con las que el funcionario mantiene vínculos laborales, cuando pueda derivarse un conflicto entre intereses públicos y privados.

El artículo 19 de esa misma ley regula la comunicación de situaciones de implicancia por parte de integrantes de órganos colegiados.

La existencia de un vínculo laboral con una cooperativa contratada por el MIDES no determina, por sí sola, una incompatibilidad con el cargo de concejal.

Para evaluar una situación concreta es necesario identificar las relaciones contractuales y establecer si el funcionario interviene, desde sus responsabilidades públicas, en asuntos relacionados con la entidad para la que trabaja.

En este caso, la información disponible no acredita que Brajús haya participado en la contratación de Bien Alto ni en decisiones municipales destinadas a beneficiar a la organización.

Las cuestiones administrativas pendientes

Las declaraciones del concejal permiten conocer su fecha de ingreso al refugio, las tareas que desempeña, el carácter en que asistió a la reunión y su interpretación sobre la compatibilidad de ambas responsabilidades.

Quedan pendientes de verificación documental las condiciones del convenio entre el MIDES y Bien Alto, las obligaciones que asumirá el Municipio en el nuevo programa y la existencia de eventuales actuaciones formales sobre el vínculo laboral del concejal.

También corresponde determinar si el Concejo Municipal deberá adoptar resoluciones relacionadas con el refugio y, en ese caso, cómo se procederá ante asuntos que involucren directamente a la cooperativa.

El análisis jurídico depende de esas circunstancias. Una incompatibilidad para ocupar un cargo y una situación de conflicto de interés ante una decisión determinada tienen presupuestos y consecuencias diferentes.

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La reunión difundida por el Municipio permitió conocer la participación de Brajús en una actividad de coordinación con el MIDES. Sus declaraciones aclararon que concurrió como coordinador del refugio, a solicitud del director departamental.

La implementación de Habitar, Convivir y Producir permitirá establecer qué responsabilidades corresponderán a cada organismo y qué decisiones deberá adoptar el gobierno local.

La cuestión que permanece abierta es cómo se documentará y aplicará la separación entre las funciones municipales y laborales cuando ambas se relacionen con actuaciones sobre un mismo servicio.