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A las 17:41 del miércoles 11 de noviembre llegó la alerta. Había un incendio en Paprika, uno de los locales de Colonia Shopping, sobre la avenida Franklin Roosevelt 458. Cuando la Policía llegó al lugar, encontró humo acumulado y focos de fuego dentro del edificio. Era el comienzo de un operativo que se extendería durante toda la noche y terminaría con casi la totalidad del centro comercial consumida por las llamas.

El dato de la hora figura en el informe de la Jefatura de Policía de Colonia. También el nombre del comercio donde se detectó el incendio. Lo que el documento no explica es qué ocurrió antes de aquella llamada al Centro de Comando Unificado Departamental. No establece cómo comenzó el fuego ni qué lo provocó.

Lo que vino después fue una sucesión de intervenciones para contenerlo.

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Los primeros equipos de Bomberos de Colonia trabajaron bajo la coordinación de la jefa regional, comisario Marcela Pereira. Se sumaron efectivos de Carmelo y Juan Lacaze. El despliegue necesitó refuerzos de agua, maquinaria para trabajar en altura y personal de distintos organismos.

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Llegaron tres camiones cisterna: dos particulares y uno de OSE. UTE y la Intendencia de Colonia aportaron vehículos con canastos elevadores. La Policía participó en las tareas de seguridad y coordinación, junto con inspectores de tránsito y efectivos del Batallón de Infantería Nº 4.

El Ministerio de Salud Pública, el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales y los servicios de emergencia médica también intervinieron. Desde una unidad del Centro de Comando Móvil del Ministerio del Interior se utilizaron drones para obtener imágenes aéreas y contribuir a la organización del trabajo.

El incendio ya no era un episodio limitado al comercio donde se había detectado. Afectaba buena parte de un edificio de 18.000 metros cuadrados.

Lo que el fuego alcanzó y lo que pudo salvarse

Los bomberos tuvieron que combatir las llamas y, al mismo tiempo, evitar que avanzaran hacia otras instalaciones.

Según el balance policial, Ta-Ta, Porto Vanilla y el cine quedaron exceptuados de la afectación que sufrió el resto del shopping. Los equipos también consiguieron impedir que el fuego llegara a los depósitos y al gimnasio contiguo.

Esa distinción permite entender el alcance del siniestro. El incendio consumió casi todo el complejo comercial, pero no todas sus dependencias resultaron afectadas de la misma manera.

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Mientras continuaban las tareas de extinción, dos empleadas que se encontraban en el exterior de los locales necesitaron atención médica por inhalación de humo. Personal de SEMCO las asistió y ambas recibieron el alta en el lugar.

No hubo víctimas fatales.

El informe no precisa cuántas personas estaban dentro del shopping cuando comenzó el incendio, cómo se desarrolló la evacuación ni en qué momento quedaron desocupadas las instalaciones. Tampoco ofrece una estimación de las pérdidas materiales.

Una noche de trabajo

El operativo siguió durante la noche del miércoles y se prolongó hasta las primeras horas del jueves 12.

Bomberos consiguió entonces controlar el incendio. Después comenzó otra etapa: el enfriamiento de las estructuras afectadas.

Controlar un incendio no significa que el trabajo haya terminado. El enfriamiento busca reducir el calor acumulado y prevenir nuevas combustiones en los sectores dañados. En un edificio de estas dimensiones, esa tarea forma parte de las operaciones necesarias antes de avanzar hacia otras intervenciones.

Para entonces, el balance comunicado por la Policía ya daba cuenta de la magnitud de lo ocurrido: casi toda la superficie comercial había sido alcanzada por el fuego.

Quedaba pendiente una pregunta.

Lo que todavía no se sabe

El Departamento de Investigación de Siniestros de la Dirección Nacional de Bomberos deberá determinar las causas del incendio. Sus especialistas ingresarán cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

El comunicado de la Jefatura de Policía identifica a Paprika como el local donde se originó el episodio, pero no atribuye responsabilidades ni establece la causa técnica del fuego.

Esa diferencia importa. Saber dónde comenzó un incendio no equivale a saber por qué comenzó.

La investigación deberá reconstruir lo sucedido antes de las 17:41, cuando ingresó la primera alerta, y establecer las circunstancias que permitieron que las llamas se extendieran por gran parte del edificio.

El miércoles, a última hora de la tarde, Colonia Shopping todavía era un complejo comercial de 18.000 metros cuadrados. Durante la noche, el fuego consumió casi toda esa superficie.

El jueves, las llamas estaban controladas. Dos trabajadoras habían recibido asistencia médica y ninguna persona había muerto.

La causa seguía sin conocerse.