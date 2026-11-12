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El incendio que afectó al shopping de Colonia del Sacramento desde la tarde del miércoles 11 de noviembre provocó pérdidas materiales prácticamente totales y el derrumbe de la estructura del techo del centro comercial. Aunque el fuego fue controlado, las dotaciones de Bomberos continuaban trabajando durante la mañana de este jueves para extinguir los focos que permanecían activos entre los escombros.

La Dirección Nacional de Bomberos informó, en un comunicado emitido a las 6:00 de este jueves 12 de noviembre, que el incendio todavía no podía considerarse completamente extinguido. Las tareas se concentraban en la remoción de materiales y el enfriamiento de los sectores afectados para evitar que las llamas volvieran a propagarse.

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Pese a la magnitud del siniestro, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas ni personas lesionadas.

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El derrumbe del techo agravó el incendio

Uno de los momentos más críticos del operativo se produjo durante la noche del miércoles, cuando colapsó la totalidad de la estructura del techo del centro comercial.

Según explicó Bomberos, el derrumbe permitió una mayor entrada de oxígeno hacia los materiales combustibles que permanecían en el interior del edificio. Esta situación favoreció la combustión y la propagación de las llamas en los sectores afectados.

El colapso también dejó una importante acumulación de escombros, bajo los cuales permanecían focos calientes que dificultaban la extinción definitiva del incendio.

En su informe, Bomberos señaló que el fuego se encontraba controlado, pero que todavía era necesario realizar tareas de remoción de escombros, retiro de materiales combustibles y enfriamiento para prevenir nuevas igniciones.

Bomberos trabajó durante toda la noche

El operativo de combate al fuego se mantuvo de forma ininterrumpida durante la noche y la madrugada, con la participación de efectivos de distintos destacamentos del departamento de Colonia y relevos provenientes de Montevideo.

Las dotaciones desarrollaron tareas simultáneas desde diferentes sectores del edificio, con el objetivo de contener el avance de las llamas y proteger las instalaciones cercanas.

La Dirección Nacional de Bomberos destacó que el trabajo sostenido de los equipos y el establecimiento de líneas de defensa permitieron impedir que el incendio alcanzara varios depósitos de grandes dimensiones situados en predios linderos.

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También se logró detener la propagación del fuego hacia la plaza de comidas y las salas de cine del centro comercial.

Daños materiales prácticamente totales

La evaluación preliminar de Bomberos establece que el incendio provocó pérdidas materiales prácticamente totales en el centro comercial.

El derrumbe del techo y la destrucción ocasionada por las llamas reflejan la magnitud de los daños estructurales. Sin embargo, el informe oficial no incluye todavía una estimación económica de las pérdidas ni un relevamiento detallado de los locales comerciales afectados.

Tampoco se informó sobre las causas que originaron el incendio.

Continúan las tareas de extinción

Durante las primeras horas de este jueves, los equipos de emergencia permanecían en el lugar realizando trabajos de enfriamiento y remoción de escombros.

Aunque el incendio estaba controlado, la presencia de focos calientes bajo los restos de la estructura impedía dar por finalizado el operativo.

La Dirección Nacional de Bomberos mantenía las tareas para evitar nuevas igniciones y completar la extinción del fuego.