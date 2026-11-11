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El incendio que afectó al Colonia Shopping durante la tarde y noche de este miércoles dejó pérdidas materiales de enorme magnitud y obligó a desplegar un operativo de emergencia con participación de Bomberos, Policía, UTE, OSE y la Intendencia de Colonia.

Según dicen diversas fuentes las pérdidas serían muy importantes y los bomberos continuarían trabajando durante toda la noche.

El siniestro comenzó aproximadamente a las 17:45 en el sector de depósito del local Paprika. La Dirección Nacional de Bomberos informó que, cuando llegaron las primeras dotaciones, el fuego ya se encontraba generalizado en un comercio de unos 300 metros cuadrados.

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Las llamas avanzaron rápidamente por cielorrasos y pisos técnicos, lo que dificultó las tareas de extinción debido a las altas temperaturas y la concentración de humo.

Unas 300 personas fueron evacuadas del establecimiento. Subrayado informó que dos trabajadoras recibieron asistencia médica por inhalación de humo. RO Contenidos señaló, además, que un bombero fue asistido por el mismo motivo.

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Durante el operativo se retiraron garrafas de gas pertenecientes a locales gastronómicos, una medida destinada a reducir los riesgos adicionales.

El jefe de Policía de Colonia, Paulo Adán Costa, confirmó que no se registraron víctimas fatales.

Respecto al origen del incendio, Carlos Lecueder mencionó una posible falla eléctrica. Sin embargo, las causas definitivas deberán establecerse mediante la investigación técnica correspondiente.

Hasta el cierre de este informe no se había podido verificar una confirmación oficial de la extinción completa ni una evaluación definitiva de los daños estructurales.

El incendio plantea ahora una segunda emergencia: determinar las consecuencias para los comercios, los trabajadores y la actividad económica vinculada al principal centro comercial de la ciudad.