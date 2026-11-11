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La Intendencia de Colonia informó que puso personal y equipamiento a disposición de la Dirección Nacional de Bomberos para colaborar en las tareas de respuesta al incendio que afecta a Colonia Shopping.

Según el comunicado oficial, el intendente Guillermo Rodríguez, quien se encontraba en Montevideo participando de actividades oficiales, decidió regresar a Colonia para seguir de cerca la situación y coordinar las acciones de apoyo del gobierno departamental.

La Intendencia señaló que mantiene contacto permanente con la Dirección Nacional de Bomberos y las demás autoridades competentes para coordinar la asistencia necesaria.

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Asimismo, las autoridades departamentales solicitaron a la población evitar acercarse a la zona del incendio, facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y mantenerse informada a través de los canales oficiales.