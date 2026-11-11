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Según informó Semanario Helvecia, el fuego se inició durante la tarde en el establecimiento comercial. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.

El episodio se produjo apenas dos días después de otro incidente ocurrido en el mismo centro comercial. En la madrugada del lunes, sobre la 1:00, una falla eléctrica provocó un principio de incendio en una isla de refrigeración del supermercado, ubicada en el sector de verdulería y lácteos.

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En aquella oportunidad, el personal de vigilancia detectó humo y alertó a Bomberos, que logró controlar la situación antes de que las llamas alcanzaran otras instalaciones. La isla afectada sufrió pérdidas materiales totales, aunque no hubo heridos.

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La reiteración de incendios en un período tan breve vuelve a poner la atención sobre la seguridad del complejo comercial, mientras se aguarda información sobre las causas y el alcance de los daños ocasionados por el episodio de este miércoles.