Escuchar artículo 0:00 1:32 x1

Un grupo de 53 estudiantes de UTU de Guichón participó este martes 10 de noviembre de una recorrida por instituciones educativas de Paysandú, en el marco del programa “Yo Sigo”, impulsado por Montes del Plata.

Durante la jornada visitaron el Instituto de Formación Docente, la Universidad de la República, el Polo Educativo Tecnológico y la Residencia Universitaria, donde conocieron las posibilidades de formación terciaria disponibles en el departamento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El programa comenzó en Guichón en junio, con talleres de orientación vocacional denominados “Orientando Orientales”, desarrollados junto al centro Di Mauro Davrieux.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En 2026, la iniciativa alcanzó a 330 estudiantes de Guichón, Ombúes de Lavalle y Conchillas, localidades donde Montes del Plata desarrolla actividades de acompañamiento educativo.

Marina Flores, responsable de Sostenibilidad de la empresa, explicó que el objetivo es orientar a los jóvenes en sus decisiones académicas y acercarlos a oportunidades de formación y empleo.

Según una evaluación encargada por Montes del Plata a la consultora Indaga en 2020, el 95,7 % de los participantes alcanzó Bachillerato o niveles superiores, frente al 60,4 % de quienes no participaron del programa.