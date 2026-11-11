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El verano todavía no llegó, pero en la costa de Colonia del Sacramento ya comenzaron los preparativos. Este miércoles 11 de noviembre, Playa El Álamo se convirtió en el primer escenario de un plan de limpieza y mantenimiento que busca acondicionar los espacios públicos antes de la temporada estival.

Cortar el pasto, limpiar la costa, pintar bancos y mesas, reparar escaleras y mantener los accesos a las zonas de baño forman parte de una rutina que se repetirá cada miércoles.

La Dirección de Paseos Públicos coordina las tareas, realizadas por cuadrillas de aproximadamente 20 personas, entre funcionarios departamentales y participantes del programa Uruguay Impulsa.

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Los espacios de encuentro también forman parte del operativo

El mantenimiento alcanzará los fogones de la rambla costanera, las mesas utilizadas para reuniones familiares y los bancos distribuidos junto a la costa.

Según informó la Intendencia de Colonia, una resolución del intendente Guillermo Rodríguez permitirá extender la participación de los trabajadores de Uruguay Impulsa hasta marzo de 2027.

La iniciativa combina el acondicionamiento de la infraestructura costera con oportunidades de trabajo temporal.

Playa El Álamo fue el punto de partida. Durante los próximos meses, las jornadas continuarán en otros sectores costeros de Colonia del Sacramento, siguiendo un calendario semanal que acompañará la llegada del verano y se prolongará más allá de la temporada.