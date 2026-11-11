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El funcionario de la Intendencia de Colonia Emiliano Rodríguez obtuvo el primer puesto en la clasificación general del programa Excelencia Operacional 2026, organizado por Interagrovial, empresa representante de John Deere en Uruguay.

Rodríguez consiguió 294 puntos en una competencia de alcance nacional que reunió a operadores de maquinaria de distintas empresas e instituciones. Según informó la Intendencia de Colonia, la evaluación consideró el desempeño de los participantes, la eficiencia en el manejo de los equipos y el aprovechamiento de los recursos disponibles.

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Trabaja en el mantenimiento de la caminería rural

Rodríguez integra uno de los siete equipos del Departamento de Obras de la Intendencia que realizan tareas de mantenimiento y conservación de la red de caminos rurales del departamento.

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El funcionario opera actualmente la motoniveladora número 30, una de las dos unidades John Deere de 170 caballos de fuerza adquiridas por el gobierno departamental en mayo de 2026.

La incorporación de estas máquinas tuvo como objetivo reforzar los trabajos de mantenimiento de la caminería rural, utilizada para el traslado de personas, mercaderías y producción agropecuaria en distintas zonas de Colonia.

Reconocimiento al desempeño del funcionario

La Intendencia de Colonia destacó el primer puesto obtenido por Rodríguez y señaló que el resultado refleja la capacitación y la experiencia de los funcionarios encargados de operar maquinaria vial.

El reconocimiento se produjo en el marco de una evaluación que reunió a operadores de diferentes organizaciones del país y en la que el funcionario departamental alcanzó la mayor puntuación de la clasificación general.