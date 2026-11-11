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La Intendencia de Montevideo retiró el martes 10 de noviembre la histórica Palmera de Juana de Ibarbourou, ubicada en la rambla República del Perú, entre Manuel Vicente Pagola y Miguel Barreiro, en Pocitos. El ejemplar, plantado en 1966, no logró recuperarse de los daños provocados por el picudo rojo, pese a los tratamientos realizados durante los últimos dos años.

La palmera, de la especie Phoenix canariensis, había sido plantada por el Concejo Departamental de Montevideo y la Junta Honoraria Forestal como homenaje a la escritora uruguaya. Durante seis décadas formó parte de ese tramo de la rambla y se convirtió en uno de los reconocimientos públicos a la autora de «Las lenguas de diamante».

Los trabajos de extracción comenzaron alrededor de las 10 de la mañana. Una empresa contratada por la Intendencia retiró primero la copa y luego cortó el tronco por secciones, según informó El Observador. El operativo obligó a restringir temporalmente el paso de peatones y parte de la calzada.

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Un homenaje que la propia Juana llegó a conocer

La historia del monumento tiene un vínculo directo con la vida de la escritora. A pocas cuadras de donde se encontraba la palmera, Juana de Ibarbourou había vivido entre 1942 y 1947 en una residencia llamada Amphion, ubicada en la rambla República del Perú 1503. La propiedad fue posteriormente sede del consulado de Bélgica y terminó sustituida por un edificio de apartamentos.

Aunque la palmera fue plantada en 1966, la ceremonia histórica con presencia documentada de Juana ocurrió el 5 de enero de 1968, cuando se inauguró una placa de mármol junto al ejemplar.

Según reconstruyó El País en una investigación publicada en 2016, al acto asistieron personalidades de la cultura uruguaya, entre ellas el escritor Carlos Sabat Ercasty y la actriz Maruja Santullo. También participó Dora Isella Russell, quien leyó un mensaje de agradecimiento escrito por la homenajeada.

La ceremonia alcanzó repercusión internacional. El diario español ABC publicó una reseña del acontecimiento el 23 de enero de 1968.

En una de las caras de la placa quedó grabado el poema «Soneto a una palma», en el que la escritora imaginaba el regreso de su espíritu al árbol después de su muerte. Uno de sus versos expresaba: «irá a buscar morada en esta palma».

El vínculo entre la poeta y aquel ejemplar quedó también registrado en un objeto cotidiano para los uruguayos: el billete de $ 1.000.

El Banco Central del Uruguay identifica expresamente la Palmera de Juana como parte de las imágenes del reverso del billete, junto a manuscritos y libros que representan su producción literaria. En el anverso aparece el retrato de la escritora.

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Ese diseño comenzó a circular el 15 de abril de 1996 y marcó la incorporación, por primera vez, de una mujer homenajeada como figura individual en un billete uruguayo, según destaca el BCU.

Los intentos por salvarla del picudo rojo

La Intendencia informó que desde 2024 aplicó diferentes tratamientos para combatir al picudo rojo, un insecto invasor cuyas larvas se alimentan de los tejidos internos de las palmeras y pueden provocar su muerte.

Las primeras medidas incluyeron aplicaciones de insecticida mediante endoterapia, un procedimiento que introduce el producto en el interior del ejemplar. Posteriormente se realizaron tratamientos fitosanitarios en la copa y se instaló un dispositivo para controlar la plaga.

En mayo de 2026, Telemundo informó que los vecinos habían advertido la caída de hojas y otros signos de deterioro. La Intendencia explicó entonces que estaba recurriendo a una intervención para retirar las partes afectadas como alternativa para intentar recuperarla.

En junio todavía existían expectativas favorables. Marcelo Roux, director de Espacios Públicos de la Intendencia, declaró a El Observador que la palmera venía progresando con los tratamientos.

Sin embargo, en setiembre volvieron a aparecer síntomas de infección. De acuerdo con el comunicado oficial publicado el 10 de noviembre, se practicó una intervención quirúrgica para intentar salvarla, pero el deterioro resultó irreversible.

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La extracción puso fin a los intentos de conservar uno de los ejemplares de mayor valor simbólico afectados por el picudo rojo en Montevideo, una plaga que también ha obligado a retirar numerosas palmeras de calles, parques y plazas de la capital.

Un nuevo homenaje todavía por definir

La desaparición de la Palma de Juana generó tristeza entre quienes presenciaron el operativo. Montevideo Portal recogió el testimonio de un admirador de la escritora que expresó su pesar al observar los trabajos. Otras personas se detuvieron a fotografiar el lugar mientras avanzaba la extracción.

La Intendencia anunció que trabaja junto a organizaciones vinculadas a la cultura en una nueva propuesta para mantener el reconocimiento a Juana de Ibarbourou en el espacio público.

Por el momento, no está definida la plantación de otro ejemplar. La comuna indicó a El Observador que todavía no había resuelto si colocaría una nueva planta en ese lugar ni, en caso de hacerlo, si sería otra palmera.

La futura propuesta deberá resolver cómo continuará el homenaje que comenzó en 1966 y que la propia escritora conoció en vida, cuando asistió a la inauguración de la placa junto al árbol que había inspirado sus versos.