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La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) anunció para este miércoles 11 de noviembre una intervención en barrio Lomas, en Carmelo, destinada a realizar el empalme de una ampliación de la red de agua potable. Los trabajos están previstos entre las 8:00 y las 12:00 y podrán ocasionar interrupciones temporales del suministro.

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Aunque se trata de una intervención sobre la infraestructura de distribución, la información oficial disponible no permite establecer todavía su dimensión. OSE no ha comunicado la extensión de las nuevas tuberías, el número de conexiones domiciliarias que podrán incorporarse ni el monto destinado a la obra.

Estos datos resultan relevantes para determinar si los trabajos responden a nuevas necesidades de abastecimiento vinculadas al crecimiento urbano o si forman parte de una planificación más amplia para mejorar el servicio en Carmelo.

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Desde el punto de vista técnico, una ampliación de red no supone necesariamente un incremento de la capacidad de producción o almacenamiento de agua potable. Puede extender la cobertura hacia nuevos sectores, mejorar las condiciones de distribución o combinar ambos objetivos.

La infraestructura y las pérdidas de agua

La intervención adquiere particular interés al considerar los indicadores de funcionamiento del sistema de Carmelo.

De acuerdo con información oficial de OSE obtenida mediante el expediente 522/2026 y publicada anteriormente por Carmelo Portal, entre febrero de 2025 y febrero de 2026 se registraron 1.675.750 metros cúbicos de agua disponible, con un porcentaje de agua no contabilizada del 41,7 %.

Este indicador comprende diferencias entre el volumen disponible y el consumo registrado y facturado, por lo que no puede atribuirse exclusivamente a pérdidas físicas en las cañerías.

Los datos permiten incorporar otra dimensión al análisis: la relación entre la extensión territorial de las redes, su mantenimiento y la eficiencia del sistema de distribución.

Una inversión cuyo alcance aún no se conoce

Durante 2026, OSE y la Intendencia de Colonia mantuvieron instancias de coordinación sobre infraestructura de agua potable y saneamiento. El organismo también presentó programas de inversión departamentales y nacionales.

Sin embargo, la documentación pública consultada no permite establecer que la ampliación de barrio Lomas esté comprendida en alguno de esos programas.

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Tampoco se ha podido determinar si se trata de una obra financiada directamente por OSE o de una extensión promovida mediante otro mecanismo, como una solicitud particular.

Para conocer su verdadero alcance será necesario identificar el proyecto técnico, el presupuesto aprobado, las calles comprendidas y la cantidad de conexiones previstas.

Más allá de las molestias transitorias que puedan generar los trabajos de este miércoles, la intervención abre una cuestión de interés público: cómo se está adaptando la infraestructura de abastecimiento de Carmelo a las necesidades actuales y futuras de la ciudad.

La respuesta requiere conocer no solamente dónde se amplían las redes, sino también qué capacidad tiene el sistema para sostener esas ampliaciones y qué inversiones están previstas para asegurar su funcionamiento.