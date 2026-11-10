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La Asamblea Ciudadana Ambiental retomó sus cuestionamientos a la planta de celulosa de Fray Bentos y reclamó el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de 2010. La misiva fue entregada a representantes eclesiásticos durante una actividad en la Universidad Católica Argentina.

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú hizo llegar una carta dirigida al papa León XIV en la que volvió a plantear sus cuestionamientos a la planta de celulosa de UPM, ubicada en Fray Bentos, sobre el río Uruguay. El documento también recupera el conflicto ambiental entre Argentina y Uruguay y reclama el cumplimiento del fallo dictado en 2010 por la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Según informó el diario argentino El Día de Gualeguaychú, el integrante de la organización Nahuel Gieco entregó ejemplares de la carta a un arzobispo y al secretario del pontífice durante una actividad realizada el lunes 9 en la Universidad Católica Argentina.

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La iniciativa busca trasladar al ámbito eclesiástico las preocupaciones que la organización ambientalista mantiene respecto de la actividad industrial en la región y sus posibles consecuencias sobre el ambiente.

Los principales reclamos de la Asamblea

En la carta, la organización retoma una serie de planteos vinculados con el funcionamiento de la planta de celulosa instalada en la margen uruguaya del río Uruguay, frente a Gualeguaychú.

Entre los puntos señalados figura la exigencia de cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2010, así como cuestionamientos al volumen de producción de la planta de UPM.

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La Asamblea también reclama que se impida la instalación de nuevos emprendimientos industriales que considera contaminantes y expresa críticas a las políticas ambientales aplicadas en Argentina.

Estos planteos corresponden a denuncias y valoraciones de la organización ambientalista. La presentación de la carta no constituye, por sí misma, una constatación de incumplimientos por parte de Uruguay ni acredita que el pontífice haya respaldado las posiciones expresadas en el documento.

Qué resolvió la Corte de La Haya en 2010

El conflicto por la instalación de la planta de celulosa, originalmente perteneciente a Botnia y posteriormente a UPM, enfrentó a Uruguay y Argentina durante varios años y llegó a la Corte Internacional de Justicia.

El 20 de abril de 2010, el tribunal determinó que Uruguay había incumplido obligaciones de procedimiento establecidas en el Estatuto del Río Uruguay de 1975, al no informar y consultar adecuadamente a Argentina durante el proceso de autorización de la planta.

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Sin embargo, la Corte no encontró pruebas suficientes para concluir que Uruguay hubiera incumplido sus obligaciones sustantivas de protección ambiental del río.

El tribunal tampoco ordenó el cierre ni el desmantelamiento de la instalación industrial.

La sentencia distinguió, por tanto, entre el incumplimiento de los procedimientos de consulta y la ausencia de una infracción ambiental sustantiva demostrada ante el tribunal.

El papel de la CARU en el control ambiental

El funcionamiento de la planta de Fray Bentos se encuentra vinculado al sistema de vigilancia ambiental del río Uruguay, en el que interviene la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), organismo binacional creado en el marco del tratado suscrito por ambos países.

Después del fallo de La Haya, Argentina y Uruguay acordaron mecanismos de monitoreo conjunto para controlar las condiciones ambientales del río y la actividad de la planta.

La CARU constituye uno de los ámbitos institucionales para el intercambio de información y la coordinación de controles entre los dos países.

En este contexto, los cuestionamientos de la Asamblea vuelven a poner en discusión el alcance de los mecanismos de vigilancia ambiental y la información disponible sobre la actividad industrial en la zona.

La carta dirigida a León XIV representa una nueva manifestación de la posición que la organización mantiene desde el conflicto por la instalación de la planta. Hasta el momento, la información proporcionada no permite establecer que el Papa haya recibido personalmente la misiva ni que exista un pronunciamiento suyo sobre los reclamos.