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Guadalupe Arcadini tiene 22 años. Es concejal del Municipio de Carmelo y, en las últimas semanas, dos publicaciones suyas sobre el patrimonio urbano llamaron la atención. No porque anunciaran una ruptura política ni porque buscaran una confrontación con el alcalde, sino porque introdujeron una mirada personal sobre decisiones en las que el propio gobierno municipal tiene participación.

La política suele prestar atención a las diferencias cuando se convierten en conflictos. Pero también existen otras formas de ejercer una voz propia: formular preguntas, plantear alternativas o reconocer que una decisión necesita mayor estudio.

Arcadini se encuentra en ese terreno. Forma parte de una institución que administra asuntos cotidianos de la ciudad, pero también intenta expresar criterios que considera importantes. Su edad agrega una particularidad: muchos de los problemas sobre los que hoy debe decidir comenzaron cuando todavía era una niña.

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En esta entrevista, realizada en Tenemos Que Hablar, de Radiolugares, los adoquines de Carmelo son el punto de partida para conversar sobre cuestiones que van más allá del patrimonio: cómo se gobierna, qué significa representar y cuánto espacio existe para pensar por cuenta propia dentro de una estructura política.

—Guadalupe, publicaste dos escritos sobre las obras y el patrimonio de Carmelo. ¿Qué te llevó a hacerlo?

—Publiqué dos cosas sobre el mismo tema, pero un poquito diferentes. Fue algo que tenía para decir cuando surgieron los temas. Obviamente, primero lo hablamos con el grupo político, para ver si estaban de acuerdo también conmigo, y después lo publiqué.

—¿Qué buscabas plantear?

—Más que nada, tener puntos en cuenta para próximas obras. He visto que en otras ciudades se tienen en cuenta esas cosas. Justo lo saqué con el tema de los adoquines, pero también va con algo más general del patrimonio, como las fachadas.

—Hay algo interesante en tu planteo. Sos parte de un gobierno que toma decisiones y después expresás públicamente algunas observaciones sobre esas decisiones. ¿Cómo manejás esa situación?

—Estuve hablando con Pablo para ver qué sesión era. Lo estuve buscando y no lo encontré, para saber si estaba yo presente, si estaba mi suplente o si había sido antes. Quería ver bien lo que decía en la sesión, porque seguramente alguna manifestación tuve sobre el tema. Siempre pregunto si antes hubo estudios o algo.

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—¿Eso puede significar que a veces se votan asuntos sin haberlos estudiado suficientemente?

—Puede ser, puede ser.

—¿Y es algo que debería cambiar en el funcionamiento del Concejo?

—Sí, capaz que eso es algo a mejorar de los concejales.

La respuesta es breve, pero introduce un asunto importante. Quien ocupa un cargo público no solamente debe expresar una posición: también necesita conocer los antecedentes de aquello sobre lo que decide. Y cuando aparecen nuevas preguntas, debe poder reconstruir el proceso que condujo a una resolución.

En Carmelo, la discusión sobre los adoquines permite observar esa dificultad.

—Durante años se retiraron adoquines de distintas calles y todavía no se conoce con precisión cuántos quedan. ¿Qué pensás de esa situación?

—Esto es algo que venimos heredando. No es culpa nuestra que no esté el conteo, obviamente, de esta gestión. Pero me parece que, si queremos ser transparentes, tenemos que dar el número.

—¿Aunque implique dedicar personal y recursos a contarlos?

—Yo puedo entender que va a llevar mano de obra, va un tiempo para contarlo, pero creo que es algo necesario para dejar todo claro.

—La falta de información viene de administraciones anteriores. Pero ustedes son quienes hoy tienen que resolver qué hacer con esos adoquines.

—Sí. Es transparencia, saber lo que hay. Además, si se quieren utilizar en obras, tenés que saber con qué cantidad contás.

Durante la entrevista se presentó un antecedente documental del 25 de junio de 2008, según el cual se extrajeron 404.708 adoquines de la calle 19 de Abril. Ese registro no determina las existencias actuales, pero constituye un punto de partida para reconstruir los movimientos realizados durante casi dos décadas.

La cuestión no es solamente histórica. La Intendencia de Colonia ha planteado la posibilidad de utilizar 150.000 adoquines en Punta de San Pedro, a cambio de una compensación en obras para Carmelo.

—Vos defendés el valor patrimonial de los adoquines. ¿Estarías de acuerdo con que una parte se trasladara a Colonia?

—Para que estén tirados atrás y nosotros no tengamos dónde colocarlos, o no hayamos propuesto creatividad para colocarlos, que los lleven y que nos den algo que necesitemos, una obra que sea importante para Carmelo.

—Entonces distinguís entre conservar los adoquines que todavía están en las calles y encontrar un destino para los que ya fueron retirados.

—Sí, es muy diferente a lo de las calles. Para que sigan ahí atrás, sin saber cuántos hay y desperdiciándose, prefiero que estén en una buena obra en Punta de San Pedro.

—¿Y qué tendría que recibir Carmelo a cambio?

—Hay que evaluar. No quiero que venga por tres hamacas locas para una plaza.

—¿Ya se discutió qué obra podría realizarse con esa compensación?

—No se habló. Por eso puse un proyecto sobre la mesa el otro día en la sesión. Lo puse como criterio, no fui a imponer nada, obviamente. También hay que ver que no sea una obra que ya esté en el cronograma; si es una de esas, que sea algo mucho más elevado lo que se agregue.

—Se mencionó una estimación económica de unos 200.000 dólares. ¿Sabés cómo se llegó a esa cifra?

—Yo, por lo menos, no estuve en ninguna reunión donde nos pusiéramos a ver de dónde se sacaron esos números.

—¿Y el Municipio ya resolvió formalmente entregar los adoquines?

—No, no se votó formalmente.

—Pero el asunto se había conversado con el intendente meses atrás. ¿Qué sucedió después?

—El intendente vino hace unos tres meses, hubo una reunión informal. Él manifestó la propuesta, pero no fue que levantamos la mano y dijimos que estábamos todos de acuerdo. Era algo que había que charlar.

—¿Y por qué no continuó esa conversación?

—En las reuniones de trabajo, en las sesiones, no se retomó. Es lo que dije en la sesión: hay que juntarse con el intendente para charlarlo formalmente.

La conversación permite distinguir entre una idea compartida informalmente y una resolución institucional. También muestra que una representante puede estar de acuerdo con el objetivo general de una propuesta y, al mismo tiempo, considerar necesario conocer sus condiciones antes de decidir.

—El alcalde ha señalado que Carmelo tiene otras prioridades. ¿Cómo se equilibra la preservación del patrimonio con necesidades como las calles o la recolección de residuos?

—Puedo entender lo que dijo Pablo, porque obviamente Carmelo tiene muchas más prioridades. Hay necesidades como las calles, la basura, todos los temas que hemos hablado a veces. Y también está un lado más histórico, más patrimonial. Creo que hay que tener un poco de balanza ahí y todo es importante.

—En el Municipio existe una comisión que trabaja sobre patrimonio. ¿Por qué sentiste la necesidad de hacer un planteo público sobre los adoquines si ese tema podría tratarse allí?

—Creo que son dos cosas. Una es que tengo el derecho de manifestarlo. Soy concejal. Y, por otro lado, la comisión de patrimonio se armó especialmente para arreglar monumentos que ya estaban, darles embellecimiento para que no se pierdan en los espacios públicos. Se está trabajando sobre eso. Yo he ido a algunas reuniones y en ningún momento se tocó el tema del adoquinado.

—¿No debería formar parte también de una política patrimonial más amplia?

—Son muchas cosas que hay que sentarnos a charlar. Trabajar para protegerlos, saber cuántos hay, que no se vayan más y, si los damos, hacerlo con una política, con un reglamento. Pero tengo el derecho de manifestarme y lo hice.

—¿Qué relación buscás entre esas manifestaciones públicas y tu actividad como concejala?

—Siempre que me manifiesto es porque presento algo sobre la mesa.

Esa afirmación conduce a otra dimensión de la política: la distancia que puede existir entre expresar una preocupación y conseguir que se transforme en una decisión.

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No todas las propuestas encuentran acuerdo inmediato. Algunas requieren estudios, recursos o una discusión más extensa. Otras permanecen pendientes.

—Hace unos meses también se habló de establecer criterios para el uso de la pista Marcelo Bianchi. ¿En qué quedó ese trabajo?

—Tengo algo armado que hemos hablado con algunos otros concejales, pero no lo hemos puesto sobre la mesa todavía. Tenemos que apurar eso.

—Es decir, todavía hay propuestas tuyas que deben avanzar dentro del propio Municipio.

—Sí, tenemos que apurar eso.

La entrevista deja ver una característica que no depende exclusivamente de la edad: participar de un gobierno significa intervenir tanto en los asuntos que se consideran bien resueltos como en aquellos que todavía necesitan trabajo.

Arcadini reivindica la posibilidad de expresar posiciones personales, pero reconoce también que algunas iniciativas requieren mayor desarrollo.

No plantea una oposición entre su voz y la del gobierno municipal. Tampoco presenta sus observaciones como verdades definitivas. En varias respuestas aparece la necesidad de conversar, consultar documentos y construir acuerdos.

Hay una diferencia entre tener una opinión y conseguir que esa opinión contribuya a una decisión pública. La primera pertenece al terreno de las convicciones; la segunda requiere conocimiento, negociación y responsabilidad.

Guadalupe Arcadini está empezando a recorrer esa distancia.

A sus 22 años, participa de una institución con prácticas, antecedentes y problemas que la preceden. Algunos, como el destino de los adoquines, llevan décadas en discusión. Otros corresponden a las decisiones que el actual gobierno tendrá que adoptar.

Sus intervenciones recientes no permiten anticipar qué lugar ocupará en la política de Carmelo ni si sus planteos producirán cambios concretos. Sí permiten observar una forma de participar que comienza por formular preguntas sobre la gestión y hacer públicas determinadas convicciones.

La cuestión de fondo no es si una concejala joven piensa diferente de sus compañeros. En un gobierno integrado por varias personas, las diferencias son parte de la deliberación democrática.

La cuestión es qué se hace con esas diferencias.

Porque el sentido de participar en política no se agota en expresar lo que cada uno piensa. También se encuentra en la capacidad de escuchar, revisar las propias posiciones, construir decisiones con otros y responder por sus consecuencias.

En Carmelo, esa discusión tiene hoy la forma concreta de unos adoquines, varios expedientes y decisiones todavía pendientes.

Y deja abierta una pregunta que va mucho más allá de Guadalupe Arcadini: ¿qué lugar tienen las convicciones personales cuando llega el momento de gobernar?