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La empresa de transporte fluvial Colonia Express anunció el 19 de noviembre de 2026 como fecha de inicio de sus viajes entre Buenos Aires y Carmelo, según la información publicada en la sección de horarios y rutas de su sitio web oficial.

La programación establece una salida desde Buenos Aires a las 9:00 y otra desde Carmelo a las 17:30, ambas de jueves a lunes. La compañía informa una duración estimada de dos horas y media para cada trayecto.

El anuncio representa un cambio en la información comercial disponible sobre esta conexión, ya que la empresa incorporó a Carmelo como destino en su programación de servicios fluviales.

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Los horarios previstos para la nueva ruta

Según el cronograma publicado por Colonia Express, los servicios tendrán las siguientes características:

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Trayecto Salida Días Duración Buenos Aires–Carmelo 9:00 Jueves a lunes 2 h 30 min Carmelo–Buenos Aires 17:30 Jueves a lunes 2 h 30 min

La página oficial incluye la ruta en la programación de noviembre de 2026 y en distintos períodos comprendidos entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.

El calendario presenta excepciones para determinadas fechas. Por ejemplo, los días 24 y 31 de diciembre no aparecen servicios hacia Carmelo en las tablas correspondientes. Por ese motivo, la frecuencia anunciada debe interpretarse de acuerdo con los horarios específicos de cada período.

Qué autorizó la Administración Nacional de Puertos

La Administración Nacional de Puertos (ANP) aprobó el 1.º de octubre de 2026 una solicitud de la empresa Lumary S.A. para instalar un puesto de atención y autocheck-in en el puerto de Carmelo.

La autorización figura en la Resolución de Directorio 603/4.328, correspondiente al expediente 261894, según el registro oficial de resoluciones de la ANP.

El alcance de esa resolución es específico: autoriza la instalación de infraestructura de atención a pasajeros en el puerto.

La resolución no constituye, por sí misma, una habilitación administrativa para operar la nueva línea fluvial entre Carmelo y Buenos Aires. Por lo tanto, deben distinguirse la autorización para instalar el puesto de atención y los permisos que correspondan para prestar el servicio de transporte internacional.

La información portuaria todavía no incorpora la nueva ruta

La ficha oficial del puerto comercial de Carmelo, publicada por la ANP y actualizada por última vez el 19 de mayo de 2026, continúa identificando a Líneas Delta Argentino como la empresa encargada del transporte de pasajeros entre Carmelo y Tigre, a través de la agencia Los Cipreses S.A.

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Esa información no incluye todavía el servicio anunciado por Colonia Express. Sin embargo, la fecha de actualización de la ficha impide utilizar su contenido como prueba de que la nueva conexión carezca de autorización.

El inicio de las operaciones sigue pendiente de confirmación. Al 10 de noviembre, la información comprobada permite establecer que Colonia Express publicó una fecha de inicio, horarios de salida y una programación comercial para la ruta Buenos Aires–Carmelo.

No obstante, no se pudo confirmar mediante las fuentes consultadas la venta efectiva de pasajes para el 19 de noviembre ni la totalidad de las autorizaciones administrativas necesarias para prestar el servicio.

Tampoco se identificó en la información examinada una confirmación independiente de las autoridades sobre la realización del primer viaje.

La fecha del 19 de noviembre debe considerarse, por tanto, como el inicio anunciado por la empresa y no como una operación ya confirmada.

Fuentes primarias consultadas

Criterio de verificación: se comprobó la publicación de los horarios en la web de la empresa y la existencia de la resolución portuaria en el registro de la ANP. No se verificó el proceso de compra de pasajes ni se obtuvo una confirmación administrativa específica sobre la habilitación de la nueva línea. La página comercial no informa la fecha de incorporación de los horarios.