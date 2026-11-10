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Tres alumnos de la Escuela N.º 92 «Plácido Laguna», de Carmelo, obtuvieron este martes 10 de noviembre el primer puesto nacional en la categoría Junior de la Liga Minecraft, una de las competencias que integran las Olimpíadas de Robótica, Programación y Videojuegos organizadas por Ceibal.

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Francisco Cabrera, Vicente Vera y Santiago Acuña, estudiantes de 5.º C, alcanzaron el reconocimiento con su proyecto «Sintropía, transformando la mina en vida», presentado en el encuentro nacional que se desarrolla en el Antel Arena de Montevideo, informó RadioLugares y confirmó Carmelo Portal con fuentes de Ceibal.

La competencia forma parte de la decimotercera edición de las olimpíadas de Ceibal, que este año tienen como eje temático «Territorios vivos: convivencias que construyen biodiversidad». La propuesta promueve el uso de herramientas tecnológicas para explorar problemas ambientales y desarrollar soluciones mediante la programación, la creatividad y el trabajo colaborativo.

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El reconocimiento obtenido por los escolares carmelitanos se inscribe en un proceso de trabajo desarrollado durante el año lectivo. En agosto, la Escuela 92 había informado que grupos de distintos grados, entre ellos 5.º C, participaban en las olimpíadas con proyectos elaborados mediante Scratch y Minecraft.

La distinción coloca nuevamente a la institución educativa de Carmelo entre las escuelas reconocidas a nivel nacional por sus trabajos vinculados con las tecnologías digitales.

El primer premio constituye, además, un reconocimiento al trabajo de los tres estudiantes y a la participación de la escuela en una propuesta educativa que combina conocimientos tecnológicos, creatividad y reflexión sobre el ambiente.