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El Hipódromo Real de San Carlos, en Colonia del Sacramento, mantiene una actividad deportiva sostenida y distribuye cada vez más dinero en premios. Sin embargo, las apuestas, uno de los principales indicadores económicos del turf, no muestran un crecimiento equivalente. Esa diferencia es uno de los aspectos más significativos de un informe del Sistema Integrado Nacional de Turf (SINT), que reúne estadísticas desde 2018 hasta setiembre de 2026.

Durante los primeros nueve meses de este año, el hipódromo distribuyó 17.463.500 pesos entre premios a las competencias y compensaciones por monta perdida, una partida destinada a participantes que no obtienen premios principales. La cifra supera en un 11,9 % los 15,6 millones distribuidos durante todo 2025.

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Se trata de un aumento en pesos corrientes, sin descontar la inflación, pero permite dimensionar los recursos movilizados por la actividad.

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Las apuestas muestran otra realidad

Entre enero y setiembre de 2026 se registraron apuestas por 30,7 millones de pesos, una cantidad próxima a los 31 millones correspondientes a todo 2025.

La evolución histórica muestra oscilaciones. En 2023 se alcanzaron 34,4 millones de pesos, mientras que durante los dos años siguientes los montos disminuyeron.

El contraste resulta significativo: los premios crecen, pero las apuestas no acompañan con la misma intensidad. Esto abre una pregunta económica que el informe no responde: ¿de dónde provienen los recursos que sostienen el incremento de los premios?

El documento no detalla los aportes públicos, los ingresos netos ni los costos de funcionamiento, por lo que tampoco permite establecer si la actividad resulta rentable.

Más caballos y controles positivos

En las 115 carreras disputadas hasta setiembre se registraron 1.040 participaciones de caballos, frente a las 1.022 de todo 2025. El promedio por carrera aumentó de 8,05 a 9,04, señal de una mayor participación relativa.

Otro dato merece atención. De 146 muestras antidopaje analizadas en 2026, tres resultaron positivas, frente a una entre 157 muestras durante 2025. El informe no identifica sustancias ni informa sobre eventuales sanciones.

También revela una particularidad: desde 2018, el 100 % de las apuestas figura registrado fuera del hipódromo, sin explicar cómo se distribuyen los canales de comercialización.

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Las estadísticas describen, en definitiva, un hipódromo con actividad sostenida y mayores premios. Pero dejan pendiente una cuestión central para comprender su importancia económica en Colonia: cuánto cuesta mantenerlo, quién aporta los recursos y qué beneficios genera efectivamente para la comunidad.

Fuente: Sistema Integrado Nacional de Turf (SINT), «Indicadores de reuniones y competencias celebradas», 2018–30 de setiembre de 2026.