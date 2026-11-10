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El departamento de Colonia aparece como una posible ubicación para una inversión agroindustrial vinculada a la cebada. El intendente Guillermo Rodríguez confirmó que la comuna mantiene contactos con representantes de una empresa internacional, en un contexto marcado por el interés del grupo francés Soufflet Malt de construir una planta en Uruguay por unos 200 millones de dólares.

En declaraciones al programa Punto de Equilibrio, de Oriental Agropecuaria y Verdenews, Rodríguez informó que el equipo de ordenamiento territorial de la Intendencia trabaja en aspectos relacionados con el proyecto y que espera avances en las próximas semanas.

Aunque el jerarca no identificó a la compañía, las gestiones coinciden con la búsqueda de una localización para la maltería anunciada por Soufflet Malt. Por ahora, no existe confirmación oficial de que ambos proyectos estén vinculados.

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Una inversión orientada a la exportación

El grupo francés presentó en julio al presidente Yamandú Orsi sus planes para instalar una maltería en Uruguay, con una inversión estimada en 200 millones de dólares.

Según la información difundida entonces por Telenoche, el proyecto prevé unos 80 empleos directos y una capacidad de producción de entre 200.000 y 300.000 toneladas anuales, destinadas principalmente a los mercados externos.

La dimensión de la inversión sitúa la iniciativa dentro de los proyectos industriales con capacidad para ampliar el procesamiento nacional de materias primas agrícolas.

Su eventual concreción también tendría efectos sobre la cadena de la cebada, desde la producción y el transporte hasta los servicios logísticos asociados a la exportación. El alcance económico dependerá, entre otros factores, del abastecimiento local de grano y de la operativa que finalmente adopte la empresa.

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Nueva Palmira y el factor logístico

La localización constituye una de las decisiones centrales del proyecto. En diciembre de 2025, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, mencionó las proximidades de los puertos de Nueva Palmira y Montevideo entre las alternativas consideradas durante los contactos con la compañía, según informó Montevideo Portal.

Para una industria orientada a la exportación, la proximidad a infraestructura portuaria, las conexiones terrestres y el acceso a zonas productoras de cebada son variables que inciden en los costos de transporte y abastecimiento.

En ese escenario, Colonia reúne condiciones logísticas que justifican su consideración como posible emplazamiento, particularmente por la actividad portuaria de Nueva Palmira y su vinculación con la producción agrícola del litoral.

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Sin embargo, esas ventajas no permiten anticipar una decisión empresarial. La elección dependerá también de los costos de instalación, la disponibilidad de terrenos, los requerimientos industriales y las condiciones operativas del proyecto.

Una definición todavía pendiente

La confirmación de contactos por parte de la Intendencia incorpora a Colonia al escenario de posibles inversiones agroindustriales, pero no supone un compromiso de instalación.

Hasta el momento no se ha comunicado una ubicación definitiva, un cronograma de obras ni una resolución formal de inversión vinculada al departamento.

La principal novedad es que el gobierno departamental participa en gestiones relacionadas con un proyecto industrial internacional, mientras permanece abierta la definición sobre el destino de la inversión francesa.

Para Colonia, el alcance económico potencial es significativo, pero su materialización sigue condicionada a una decisión empresarial que todavía no fue anunciada.