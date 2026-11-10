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Una rotura en la red de distribución de OSE afecta este martes 10 de noviembre el suministro de agua potable en un sector de la ciudad de Carmelo. El organismo informó que trabaja para reparar la tubería dañada y prevé restablecer el servicio sobre las 13:00.

El desperfecto se produjo en la zona de las calles Artigas y Zorrilla, donde personal de OSE realiza tareas de reparación para recuperar el abastecimiento.

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Según la información proporcionada por el organismo, una vez finalizados los trabajos y restablecido el suministro, el agua podría presentar episodios puntuales de turbiedad debido a las intervenciones realizadas en la red de distribución.

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Dónde realizar consultas y reclamos

OSE mantiene habilitados sus canales de atención para los usuarios que continúen registrando dificultades con el suministro o detecten alteraciones en el agua después de la reparación.

Las consultas y los reclamos pueden realizarse a través de la línea gratuita 0800 1871 o marcando *1871 desde teléfonos celulares.