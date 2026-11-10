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La Intendencia de Colonia anunció que extenderá hasta marzo de 2027 la participación de las 195 personas que continúan trabajando en el programa Uruguay Impulsa. La decisión fue comunicada el lunes 9 de noviembre por el intendente Guillermo Rodríguez, quien informó que el Gobierno departamental asumirá la totalidad del financiamiento.

Según explicó el jerarca, la continuidad del programa demandará aproximadamente cuatro millones de pesos mensuales, lo que representa una inversión estimada de 16 millones de pesos durante los cuatro meses adicionales.

La medida permitirá prolongar las actividades laborales de los participantes entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, una vez finalizada la etapa financiada mediante el esquema vigente.

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La extensión está prevista en la legislación

El artículo 5.º de la Ley 20.496 establece que los gobiernos departamentales pueden prorrogar el programa por única vez y durante un máximo de cuatro meses, siempre que asuman íntegramente los costos.

La extensión anunciada alcanza exclusivamente a los 195 participantes que permanecen activos en el programa dentro del departamento de Colonia.