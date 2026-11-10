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La Intendencia de Colonia recibió al secretario nacional de Drogas, Aldo Tomassini, y al director de Gestión Territorial, Juan Carlos Gómez, en una instancia de intercambio institucional vinculada a la prevención y el acompañamiento de personas afectadas por el consumo problemático de drogas.

El encuentro fue encabezado por el intendente Guillermo Rodríguez, acompañado por el director de Desarrollo Humano de la Intendencia, Ricardo Planchón, y el director del Centro Esperanza, Sebastián Olaverry.

Durante la visita, las autoridades nacionales y departamentales realizaron un recorrido por las instalaciones del Centro Esperanza, un espacio vinculado al trabajo de prevención y acompañamiento.

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La actividad reunió a representantes de la Intendencia de Colonia y de la Secretaría Nacional de Drogas, dos ámbitos de gobierno relacionados con el abordaje de esta problemática desde sus respectivas competencias.

Según informó la Intendencia, la visita estuvo orientada a promover instancias de cooperación interinstitucional en materia de prevención y acompañamiento.

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El encuentro permitió establecer un contacto directo entre las autoridades nacionales y los responsables departamentales vinculados al Centro Esperanza, en el marco de las actividades institucionales desarrolladas en el departamento de Colonia.