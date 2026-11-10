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El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, analizó la situación económica del país y señaló que Uruguay ha reducido su vulnerabilidad frente a las crisis internacionales. Sin embargo, aclaró que una mayor estabilidad no significa que la economía esté libre de riesgos.

Durante un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM), Tolosa explicó que el país ha experimentado cambios en su funcionamiento económico, particularmente en el control de la inflación y la capacidad de enfrentar situaciones adversas.

Según el jerarca, uno de los factores que contribuyeron a estos cambios fue la diversificación de los mercados comerciales, las fuentes de energía y las inversiones. También mencionó la acumulación de reservas financieras y el fortalecimiento de las instituciones económicas.

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Estas medidas, sostuvo, permiten reducir las consecuencias de las crisis externas sobre la actividad económica nacional.

Los efectos sobre los hogares y las empresas

Tolosa explicó que las variaciones bruscas de precios, los cambios en la actividad económica y las dificultades de financiamiento representan riesgos para las familias y las empresas.

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Una economía con menores fluctuaciones facilita la planificación de gastos, inversiones y actividades comerciales, aunque no garantiza que desaparezcan los problemas económicos.

El presidente del BCU también señaló que las experiencias de crisis anteriores continúan influyendo en la percepción que tienen los uruguayos sobre la economía.

En ese sentido, sostuvo que los cambios en las condiciones económicas no siempre se reflejan inmediatamente en las expectativas de la población.

Finalmente, destacó que la estabilidad económica es resultado de políticas aplicadas durante distintos gobiernos.

“No hay una estabilidad blanca, colorada o frenteamplista. Hay estabilidad uruguaya”, afirmó.

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Tolosa planteó que el desafío es mantener esas condiciones y aprovecharlas para impulsar el crecimiento económico.