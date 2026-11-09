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El Ministerio de Salud Pública confirmó que el departamento completó su diagnóstico territorial y se encuentra en la etapa de elaboración del documento. La iniciativa busca mejorar la prevención, la atención y la coordinación entre instituciones.

El departamento de Colonia avanza en la elaboración de su primer Plan Departamental de Salud Mental, cuya aprobación está prevista antes de finalizar 2026. La implementación comenzaría en 2027, bajo la responsabilidad de la Dirección Departamental de Salud y con supervisión técnica del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Según informó oficialmente el MSP el 26 de agosto, Colonia integra el grupo de doce departamentos que completaron sus diagnósticos territoriales y avanzaron hacia la definición de acciones, responsabilidades y resultados esperados para el período 2026-2030.

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El proceso comprende consultas a instituciones sanitarias, educativas, organizaciones sociales y representantes comunitarios. El objetivo es identificar necesidades específicas de cada territorio y establecer respuestas coordinadas.

Entre los problemas abordados durante las instancias departamentales figuran las dificultades de acceso a la atención especializada, la continuidad de los tratamientos, el consumo problemático de sustancias y la necesidad de mejorar la articulación institucional.

La coordinación técnica está a cargo de Florencia Motta, mientras que la Dirección Departamental de Salud es encabezada por Silvia Berardo. Durante octubre se realizaron nuevas instancias participativas destinadas a incorporar propuestas de las comunidades antes de cerrar el documento.

La iniciativa se enmarca en la Estrategia Nacional de Salud Mental y Bienestar 2025-2030 y en la Ley de Salud Mental N.º 19.529, que promueve un modelo de atención comunitario, integral y basado en derechos.

Aunque el diagnóstico está concluido, todavía no se ha difundido públicamente el plan definitivo de Colonia, con sus metas, recursos y cronograma específico de ejecución.

Su publicación permitirá conocer qué medidas concretas se aplicarán en localidades como Carmelo y Nueva Palmira, qué instituciones asumirán su cumplimiento y cómo se evaluarán los resultados.