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El departamento de Colonia presentó su oferta de turismo náutico durante una jornada realizada en San Fernando, Argentina, con la participación de autoridades nacionales, departamentales y representantes del sector turístico.

La actividad, denominada «Uruguay, un destino náutico que sorprende», tuvo lugar en el Salón Marina del Norte y fue organizada por el Ministerio de Turismo, la Administración Nacional de Puertos y la Dirección Nacional de Hidrografía.

La delegación uruguaya estuvo encabezada por la subsecretaria de Turismo, Ana Caram. En representación de Colonia participaron el director departamental de Turismo, Martín Álvarez; el alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, y la presidenta de la Asociación Turística departamental, Daniela Hernández, entre otros representantes.

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Colonia destacó su infraestructura portuaria y sus atractivos turísticos

Durante la presentación se hizo hincapié en la cercanía geográfica con Buenos Aires y en la complementariedad de los puertos uruguayos, factores que permiten integrar la navegación recreativa con distintas actividades turísticas.

Colonia presentó su red de instalaciones portuarias, que comprende Nueva Palmira, Carmelo, Colonia del Sacramento, Riachuelo, Juan Lacaze y Conchillas, además de emprendimientos privados vinculados al sector náutico.

La promoción también incluyó propuestas turísticas del departamento, entre ellas las visitas a bodegas, la Ruta del Queso y la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento.

El dragado del puerto de Colonia continúa pendiente de autorizaciones ambientales

En el encuentro también se abordó la situación de la infraestructura portuaria. Según se informó durante la actividad, el dragado del puerto de Colonia permanece en etapa de proyecto y su ejecución está condicionada a la obtención de las autorizaciones ambientales correspondientes.

La jornada permitió presentar ante representantes del sector náutico argentino las instalaciones portuarias y las alternativas turísticas disponibles en el departamento de Colonia.