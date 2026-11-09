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El Frente Amplio de Colonia completó la integración de su Mesa Departamental tras elegir a Alejandro Perrachón como primer vicepresidente y a Silvia Chauvie como segunda vicepresidenta. Las designaciones se realizaron durante el Plenario Departamental celebrado el sábado 7 de noviembre.

Según informó UR/30 y confirmó Carmelo Portal mediante fuentes políticas, durante la sesión se presentaron candidaturas impulsadas por distintos sectores y representantes de las bases frenteamplistas.

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Con estas designaciones, la conducción departamental quedó integrada por Liliana Chevalier, presidenta; Alejandro Perrachón, primer vicepresidente; Silvia Chauvie, segunda vicepresidenta; Gervasio Garepe, secretario de Organización; María Cristina Acevedo, secretaria de Finanzas, y Daisy Serebriski, secretaria de Comunicación, Prensa y Propaganda.

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Homenaje a Antonio Longano

El Plenario Departamental llevó el nombre de Antonio Longano, referente social y sindical, fundador y militante histórico del Frente Amplio, fallecido el 3 de noviembre.

Durante la jornada, los participantes realizaron un minuto de silencio y recordaron su trayectoria política y sindical, así como su participación en la construcción de la fuerza política en Colonia.

Prioridades de la nueva conducción

Con la Mesa Departamental completa, el Frente Amplio buscará fortalecer su organización territorial y consolidar los mecanismos de funcionamiento colectivo.

Según expresaron sus representantes, la nueva etapa también estará orientada al cumplimiento de los compromisos políticos asumidos y al desarrollo de iniciativas relacionadas con la equidad y la integración social en el departamento.