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La bancada de ediles del Partido Nacional en la Junta Departamental de Colonia expresó su conformidad con las respuestas brindadas por el empresario Eduardo Bastitta, responsable del proyecto +Colonia, durante su comparecencia ante el órgano legislativo departamental.

Mediante una declaración, los representantes nacionalistas señalaron que las explicaciones ofrecidas por Bastitta resultaron satisfactorias frente a las consultas planteadas durante el encuentro, en el que se abordaron aspectos vinculados al emprendimiento.

Los ediles también destacaron la importancia que atribuyen al proyecto +Colonia para el desarrollo del departamento y manifestaron su intención de continuar atentos a su evolución.

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El pronunciamiento incluyó, además, cuestionamientos a determinadas intervenciones realizadas durante la comparecencia del empresario.

En ese sentido, la bancada reivindicó la actitud de respeto que, según sostuvo, mantuvieron sus integrantes hacia el invitado y rechazó expresiones que calificó como «fuera de lugar y fuera de tono».

Los representantes nacionalistas consideraron que ese tipo de manifestaciones no se corresponde con las formas de intercambio y discusión que deben prevalecer en el ámbito legislativo departamental.

De esta manera, la bancada fijó su posición tanto sobre las explicaciones recibidas acerca de +Colonia como sobre el desarrollo de la instancia parlamentaria.