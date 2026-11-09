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Solo cuatro de cada diez estudiantes que ingresaron a Secundaria pública en Uruguay en 2020 lograron completar la educación media en los seis años establecidos. El porcentaje de egreso oportuno alcanzó el 40,5%, según los datos del Monitor Educativo Liceal 2026, elaborado por la Dirección General de Educación Secundaria (DGES).

El informe, presentado el 17 de setiembre de 2026 con información correspondiente al año lectivo 2025, establece que, de cada 100 estudiantes que comenzaron Secundaria, aproximadamente 41 finalizaron sus estudios en el plazo previsto y 59 no habían logrado hacerlo.

El resultado representa el mayor porcentaje de egreso oportuno entre las generaciones comparadas por el organismo.

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El egreso muestra una mejora sostenida

Los registros de la DGES indican que el porcentaje de estudiantes que completa la educación media en seis años aumentó progresivamente.

Entre quienes ingresaron en 2017, el egreso oportuno fue del 32,3%. Para la generación 2018 alcanzó el 33%, mientras que en 2019 llegó al 36,5%, hasta ubicarse en el 40,5% para la generación 2020.

Los datos también muestran que una parte de los estudiantes necesita más tiempo para finalizar sus estudios. En la generación 2017, el egreso acumulado pasó del 32,3% a los seis años al 43,1% después de ocho años.

No egresar no significa abandonar los estudios

El informe establece una diferencia entre quienes no completaron la educación media en el plazo previsto y aquellos que se desvincularon del sistema educativo.

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En la generación 2020, el 16,8% estaba desvinculado al finalizar 2025. Otro 42,7% no había egresado, pero tampoco figuraba clasificado como desvinculado.

Por lo tanto, el 59,5% que no terminó Secundaria en seis años no debe interpretarse como un porcentaje de abandono educativo.

La medición contempla a quienes comenzaron Secundaria pública, incluso cuando posteriormente continuaron su formación en UTU o instituciones privadas habilitadas.

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Los resultados muestran una mejora en la culminación de la educación media, aunque menos de la mitad de los estudiantes consigue finalizarla dentro de los seis años establecidos.