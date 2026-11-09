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El Atlas Nacional de Inundaciones clasifica como graves las dificultades de drenaje pluvial de la ciudad. Un escenario climático proyectado hacia 2100 muestra que la cantidad de predios urbanos expuestos a inundaciones costeras podría más que duplicarse.

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En noviembre del año pasado Carmelo presentaba 33 problemas de drenaje pluvial identificados por la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), que los clasificó con un nivel de gravedad considerado grave. El dato figura en el Atlas Nacional de Inundaciones y Drenaje Pluvial Urbano, por el Ministerio de Ambiente.

El drenaje pluvial constituye un componente esencial de la infraestructura urbana. Su funcionamiento depende de la capacidad de calles, cunetas, conductos y desagües para conducir el agua de lluvia y evitar su acumulación en sectores habitados.

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Según Dinagua, los problemas pueden estar vinculados con infraestructura inexistente o insuficiente, dificultades de evacuación y condiciones del terreno. A diferencia de las inundaciones provocadas por crecidas de cursos de agua, estos anegamientos pueden producirse durante precipitaciones intensas sin que necesariamente exista un desborde del arroyo.

En el departamento de Colonia, el Atlas también registra problemas graves de drenaje en Juan Lacaze, Nueva Helvecia y Rosario. Sin embargo, Carmelo presenta la mayor cantidad de situaciones identificadas en esa clasificación departamental.

La exposición costera ante el cambio climático

El informe incorpora proyecciones sobre inundaciones costeras asociadas al cambio climático.

Para Carmelo, identifica 435 predios urbanos expuestos en el escenario actual considerado, cifra que asciende a 912 en una proyección climática de altas emisiones hacia el año 2100.

La superficie construida expuesta también registra un aumento significativo: pasa de 43.547 a 112.806 metros cuadrados.

Estas cifras no representan una predicción de inundaciones inevitables. Son resultados de escenarios técnicos que permiten estimar cómo podría modificarse la exposición territorial y orientar las decisiones de adaptación.

El desafío de la planificación urbana

Los resultados adquieren relevancia para el mantenimiento de la infraestructura pluvial, la evaluación de nuevas urbanizaciones y las políticas de ordenamiento territorial.

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El informe no determina cuántos de los 33 problemas de drenaje han sido corregidos mediante intervenciones posteriores a su elaboración. Tampoco permite establecer, sin estudios específicos, si determinados emprendimientos inmobiliarios se encuentran en zonas inundables.

La información oficial deja planteadas dos cuestiones para la gestión pública: conocer qué obras se han realizado para mejorar el drenaje urbano y establecer cómo se incorporan las proyecciones de inundabilidad a las decisiones sobre el crecimiento de Carmelo.

El Atlas ofrece información para abordar ambas cuestiones. Su utilidad dependerá también de la actualización de los diagnósticos y de las medidas que adopten los organismos responsables.

Fuente: Dirección Nacional de Aguas, Ministerio de Ambiente. Atlas Nacional de Inundaciones y Drenaje Pluvial Urbano, noviembre de 2025.