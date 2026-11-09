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El Atlas Nacional de Inundaciones, actualizado en noviembre de 2025, identifica 886 viviendas en áreas expuestas a crecidas. El estudio también señala que Carmelo cuenta con un mapa de riesgo, aunque no figura como aprobado, y que no dispone de un sistema específico de alerta temprana en la clasificación nacional.

En Carmelo, 2.209 personas viven en áreas potencialmente inundables, lo que representa el 11,1 % de la población de la ciudad. El dato surge del Atlas Nacional de Inundaciones y Drenaje Pluvial Urbano, elaborado por la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), del Ministerio de Ambiente, en su actualización de noviembre de 2025.

El informe identifica 886 viviendas dentro de esas áreas, equivalentes al 10,5 % del total relevado. También establece que 156.889 metros cuadrados de superficie construida se encuentran expuestos a inundaciones, aproximadamente el 12,2 % de la superficie edificada considerada.

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Estas cifras no indican que todas esas viviendas hayan sufrido inundaciones recientes. Se trata de una estimación territorial que identifica las zonas donde existe riesgo de anegamiento bajo determinadas condiciones hidrológicas.

Para elaborar el diagnóstico, Dinagua utilizó información del Censo 2023, antecedentes históricos y cartografía de inundabilidad. Cuando se dispone de los estudios correspondientes, se considera un evento con una probabilidad estadística anual del 1 %, conocido técnicamente como inundación con período de retorno de 100 años.

Un riesgo conocido que requiere prevención

El Atlas clasifica a Carmelo con un nivel general de riesgo de inundación medio. Esta categoría sintetiza diferentes indicadores y no significa que todas las zonas de la ciudad presenten el mismo grado de exposición.

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El documento señala, además, que Carmelo dispone de un mapa de riesgo de inundación elaborado, aunque no figura como aprobado en el registro utilizado para el informe.

Otro dato relevante es que la ciudad aparece sin un Sistema de Alerta Temprana de Inundaciones (SATI). Esto no supone la inexistencia de avisos meteorológicos o procedimientos de emergencia, sino que no se registra ese sistema específico en la clasificación nacional.

La información plantea interrogantes sobre las medidas disponibles para anticipar crecidas del arroyo de las Vacas y niveles elevados del Río de la Plata, así como sobre los mecanismos de comunicación con los vecinos.

El Atlas constituye una base técnica para la prevención y el ordenamiento territorial. La cuestión pendiente es establecer qué medidas se han adoptado desde su elaboración para reducir la exposición de la población y proteger las viviendas situadas en las zonas identificadas.

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Fuente: Dirección Nacional de Aguas, Ministerio de Ambiente. Atlas Nacional de Inundaciones y Drenaje Pluvial Urbano, noviembre de 2025.