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El jefe de Policía, Paulo Costa, advirtió sobre la escasez de aspirantes locales, mientras la diputada Nibia Reisch solicitó al Ministerio del Interior refuerzos de personal y vehículos para el departamento.

La Jefatura de Policía de Colonia registra 68 vacantes de personal ejecutivo sin cubrir, según informó su titular, Paulo Costa, durante una reunión con vecinos de Nueva Helvecia. La situación coincide con los reclamos de la diputada colorada Nibia Reisch, quien solicitó al ministro del Interior, Carlos Negro, mayores recursos humanos y materiales.

Costa explicó que el curso de formación policial de la Región N.º 7, integrada por Colonia y Soriano, cuenta con 63 aspirantes, de los cuales solamente nueve pertenecen a Colonia. La capacitación finalizará en julio de 2027, aunque no se precisó cuántos egresados serán destinados al departamento.

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Recursos limitados en Nueva Helvecia

Durante el encuentro, celebrado el 5 de noviembre, se informó que la Seccional 5.ª dispone de 14 policías operativos distribuidos en tres turnos, un móvil y dos funcionarios destinados a situaciones de violencia doméstica. El patrullaje se complementa con personal de otras unidades.

Reclamo ante el Ministerio del Interior

Por su parte, Reisch sostuvo que Colonia cuenta con 413 funcionarios policiales, frente a dotaciones históricas superiores a 600. También señaló que solamente tres de las 18 comisarías están dirigidas por comisarios.

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La legisladora advirtió, además, que varios de los 50 vehículos policiales presentan problemas de mantenimiento, algunos con más de 600.000 kilómetros recorridos. Consideró insuficiente el recambio previsto de cinco unidades.