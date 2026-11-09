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El senador Carlos Moreira participó en representación de Colonia en una reunión de dirigentes del Partido Nacional celebrada en Maldonado, en el marco de los movimientos internos que comienzan a perfilar nuevas articulaciones sectoriales dentro de la colectividad política.

Según informó el semanario Búsqueda, el encuentro contó con la presencia del presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y de los intendentes Nicolás Olivera, de Paysandú; Emiliano Soravilla, de Artigas; Mario Silvera, de Treinta y Tres, y Miguel Abella, de Maldonado. También participó el senador José Luis Falero, en representación de San José.

La reunión reunió a dirigentes vinculados a las agrupaciones D Centro, liderada por Olivera, y Aire Fresco, encabezada por Delgado, dos espacios que mantienen afinidades políticas y que podrían desempeñar un papel en la reorganización interna del nacionalismo.

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Olivera explicó a Búsqueda que el encuentro no tuvo una finalidad electoral inmediata, sino que buscó impulsar una agenda política diferente, con asuntos que los gobiernos departamentales consideran prioritarios.

Sin embargo, el semanario recogió versiones de dirigentes que, bajo reserva de identidad, señalaron que algunos participantes aspiran a conformar un espacio de articulación con mayor peso dentro del Partido Nacional.

La participación de Moreira incorpora a Colonia en este ámbito de conversaciones entre dirigentes nacionalistas. El senador, que anteriormente ejerció la Intendencia del departamento, mantiene una trayectoria política vinculada tanto a la actividad parlamentaria como a la conducción departamental.

Por el momento, no se han comunicado acuerdos electorales concretos derivados del encuentro ni definiciones sobre la conformación de un nuevo sector.

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Estos movimientos se producen en un escenario particular para el Partido Nacional, que comienza a proyectarse hacia 2029 con la figura del expresidente Luis Lacalle Pou como referencia de su próximo ciclo electoral.

La evolución de estas conversaciones permitirá conocer cómo se traducen las afinidades entre dirigentes nacionales y departamentales en la futura organización política del partido, también en Colonia.