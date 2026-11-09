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El papa León XIV concluyó este domingo 8 de noviembre su visita de tres días a Uruguay, primera escala de su gira por América del Sur. Durante su estadía participó en ceremonias religiosas, encuentros institucionales y actividades comunitarias en distintos puntos del país. A las 15.50, el pontífice partió desde el aeropuerto internacional de Carrasco hacia Buenos Aires, donde continuará su recorrido.

El presidente Yamandú Orsi encabezó la despedida oficial, acompañado por el canciller Mario Lubetkin y el embajador uruguayo ante el Vaticano, Juan Raúl Ferreira.

Tras la partida, Orsi escribió en la red social X que la visita «se transformó en una gran fiesta para los uruguayos, en particular para la comunidad católica». También agradeció a quienes participaron en la organización.

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Montevideo recibió al pontífice con una ceremonia oficial

León XIV llegó el viernes 6 de noviembre y fue recibido por Orsi. Una caravana recorrió Montevideo hasta la plaza Independencia, donde se desarrolló la ceremonia de bienvenida con autoridades nacionales, representantes diplomáticos y organizaciones sociales.

Más de 250 integrantes de los coros y las orquestas del Sodre participaron en el acto. Durante su intervención, el papa hizo referencia al Éxodo del Pueblo Oriental y destacó la responsabilidad de las autoridades en la búsqueda del bien común.

Posteriormente mantuvo una reunión bilateral con Orsi, recibió las llaves de Montevideo de manos del intendente Mario Bergara y se reunió con integrantes de la Iglesia en la Catedral Metropolitana.

Paysandú, Casavalle y una vigilia en el Centenario

El sábado 7, León XIV viajó a Paysandú, donde celebró una misa en el parque París Londres ante fieles uruguayos y de la región.

Por la tarde regresó a Montevideo y visitó la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Casavalle. Allí mantuvo encuentros con vecinos y conoció un proyecto habitacional impulsado por la Iglesia católica.

La jornada continuó en la Universidad Católica del Uruguay, con representantes del sector educativo, y culminó con una vigilia de oración en el estadio Centenario.

Juanicó y Florida marcaron la despedida

El domingo 8, el pontífice visitó Juanicó, en Canelones, donde fue recibido por autoridades departamentales, representantes religiosos y vecinos en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús.

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Posteriormente se trasladó a Florida para celebrar una misa frente a la Catedral de la Virgen de los Treinta y Tres, última actividad religiosa de su estadía.

Concluida la visita, León XIV emprendió viaje hacia Argentina. Su gira sudamericana finalizará en Perú, donde permanecerá hasta el 17 de noviembre.