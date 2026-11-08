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Carmelo se prepara para recibir un acontecimiento inédito en el calendario deportivo sudamericano. Entre el martes 17 y el domingo 22 de noviembre será escenario del primer Campeonato Sudamericano de Pickleball, una disciplina que viene ampliando su presencia en Uruguay y otros países de la región y que tendrá en el departamento de Colonia una de sus principales citas internacionales del año.

Durante seis jornadas, la ciudad reunirá a deportistas, entrenadores, árbitros y representantes de asociaciones nacionales en un encuentro que trascenderá la competencia. El campeonato, organizado por la Federación Sudamericana de Pickleball, también constituirá una instancia de intercambio y formación para una disciplina que busca consolidar sus estructuras competitivas en el continente.

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La elección de Carmelo representa, además, una oportunidad para proyectar a la ciudad como sede de acontecimientos deportivos internacionales. La llegada de delegaciones y acompañantes incorporará actividad a sus instalaciones deportivas y servicios turísticos, aunque todavía no se dispone de cifras confirmadas sobre participantes y visitantes.

La Intendencia de Colonia declaró el campeonato de Interés Departamental, en reconocimiento a su relevancia deportiva, social y turística.

Once canchas distribuidas en dos sedes

El campeonato se desarrollará en dos establecimientos de Carmelo. La sede principal será Racket Point, ubicado en la intersección de las calles Defensa y Carmen, que dispondrá de cinco canchas.

La segunda sede será Carmelo Spa & Resort, donde se utilizarán seis canchas equipadas con tecnología de la marca JOOLA, especializada en implementos e infraestructura para pickleball.

Esta distribución permitirá desarrollar simultáneamente distintas categorías y modalidades, tanto en los torneos abiertos como en las instancias de competencia entre delegaciones nacionales.

El pickleball combina elementos del tenis, el bádminton y el tenis de mesa. Se disputa en una cancha de dimensiones más reducidas que las del tenis, con paletas sólidas y una pelota plástica perforada. Puede practicarse individualmente o en parejas, una característica que favorece su incorporación a diferentes grupos de edad.

Tres días de torneos abiertos y un fin de semana dedicado a las selecciones

La programación deportiva comenzará el miércoles 18 de noviembre con los encuentros individuales, conocidos internacionalmente como singles. El jueves 19 será el turno de los dobles masculinos y femeninos, mientras que el viernes 20 se disputarán los dobles mixtos.

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Estas competencias estarán abiertas a jugadores de distintos niveles y edades, con categorías organizadas de acuerdo con las condiciones previstas por el campeonato.

También se desarrollará el One Point Challenge, una modalidad de resolución inmediata en la que un solo punto determina el resultado del enfrentamiento.

Sin embargo, uno de los principales atractivos deportivos estará reservado para el cierre del torneo.

El sábado 21 y el domingo 22 se disputará la Copa de Países, que enfrentará a las delegaciones nacionales en tres divisiones: Juniors, para menores de 18 años; Open, de categoría abierta; y Senior, para mayores de 50 años.

La competencia comprenderá una primera fase de grupos y posteriores instancias eliminatorias, con Copa de Oro y Copa de Plata.

De acuerdo con la información difundida por Pickleball Uruguay, cada enfrentamiento entre países incluirá partidos de dobles masculino, femenino y mixtos. En caso de igualdad, la definición podrá realizarse mediante un desempate individual denominado dream breaker.

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Pickleball Uruguay

El campeonato permitirá conocer a los primeros ganadores de esta competencia sudamericana por selecciones.

Formación de árbitros y entrenadores

La actividad no quedará limitada a los partidos. El martes 17 de noviembre está prevista una jornada de capacitación y certificación de árbitros, orientada a mejorar la aplicación de las reglas y los criterios de conducción de los encuentros.

También se realizarán cursos de formación para entrenadores de niveles 1 y 2, a cargo de Marcus Paulo de Oliveira y su equipo.

El primer nivel estará dedicado a los fundamentos técnicos y tácticos, la planificación de clases y los métodos iniciales de enseñanza. El segundo profundizará en las metodologías de entrenamiento y requerirá contar previamente con la certificación del nivel inicial.

Estas instancias buscan acompañar el crecimiento deportivo con la preparación de recursos humanos especializados, una condición necesaria para ampliar la práctica organizada y fortalecer las competencias nacionales.

Apoyo a las delegaciones y proyección turística

La organización anunció que las delegaciones oficiales podrán acceder a alojamiento gratuito para un máximo de cuatro jugadores por país, mediante un sistema coordinado con el Municipio de Carmelo.

El hospedaje se ofrecerá en habitaciones compartidas y se dispondrá de transporte sin costo entre los alojamientos y las dos sedes deportivas.

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La realización del Sudamericano también encuentra a Carmelo con antecedentes recientes en la organización de torneos de la disciplina. En septiembre de 2026, Racket Point recibió una etapa del circuito nacional de la Asociación de Pickleball del Uruguay, mientras que Nueva Palmira también fue sede de una competencia de ese calendario en junio.

Pickleball Uruguay

La dimensión internacional del acontecimiento ya se refleja en la preparación de algunos seleccionados. En Argentina, por ejemplo, integrantes del equipo nacional realizaron entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), en Buenos Aires, con vistas al campeonato de Carmelo, según informó el diario La Capital de Mar del Plata.

La Capital

Para Carmelo, recibir el primer Sudamericano significa incorporarse al calendario de una disciplina en expansión y disponer de una nueva oportunidad para vincular deporte, turismo y actividad económica local.

Del 17 al 22 de noviembre, las canchas de la ciudad serán escenario de una competencia que, además de definir resultados deportivos, pondrá a prueba la capacidad de Carmelo para recibir y organizar acontecimientos de alcance regional.