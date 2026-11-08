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La visita del papa León XIV a Uruguay también movilizó a funcionarios policiales del interior del país. Treinta efectivos de la Jefatura de Policía de Colonia viajaron el sábado 7 de noviembre a Montevideo para integrarse al operativo de seguridad organizado durante la presencia del pontífice.

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El contingente partió a las 10:00 desde la sede policial coloniense, bajo la supervisión del comisario mayor Sergio Tejera. El procedimiento estuvo a cargo del oficial principal Darío Rodríguez y se desarrolló conforme a la Orden de Operaciones N.º 385/2026.

Los funcionarios viajaron en una unidad de Buquebus hasta la intersección de las avenidas 8 de Octubre y Garibaldi, donde estaba prevista su incorporación al dispositivo general, según informó Helvecia.

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La participación en un operativo de estas características representa una experiencia profesional singular. La protección de autoridades internacionales exige coordinación entre distintas unidades, cumplimiento estricto de protocolos, prevención de incidentes y capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas.

En estos despliegues, la seguridad no se limita a la custodia directa de las autoridades. También comprende el ordenamiento de los espacios públicos y la protección de las multitudes que participan de los acontecimientos.

Para los treinta policías de Colonia, la convocatoria significó integrar un dispositivo de alcance nacional vinculado a uno de los acontecimientos de mayor proyección internacional celebrados este año en Uruguay.