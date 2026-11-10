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Con la visita del papa León XIV como marco, la Ciudad de Buenos Aires lanzó una propuesta gastronómica que se extiende por toda la semana. Se llama Menú Papa León y reúne a más de 90 locales con descuentos de hasta un 50% y combos especiales entre el 6 y el 12 de noviembre.

La iniciativa tiene un costado solidario. Los locales adheridos destinan una parte de cada menú vendido a Cáritas Argentina, de modo que la promo del cliente se convierte además en una ayuda para la entidad.

Entre los adheridos hay casas de pastas, parrillas, locales de sándwiches y restaurantes con menú de dos pasos. Las propuestas están pensadas para porteños y turistas, y van desde combos rápidos hasta almuerzos con copa de vino y postre. PUBLICIDAD PUBLICIDAD