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Cuatro ómnibus salieron de Carmelo cuando todavía no había amanecido. Partieron del Santuario del Carmen rumbo a Florida, donde este domingo 8 de noviembre se celebró una misa atribuida a la visita del papa León XIV, ante unas 50.000 personas.

Los peregrinos carmelitanos emprendieron varias horas de viaje para participar de una celebración que reunió a fieles de distintos departamentos del país, en coincidencia con la festividad de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay.

La jornada tuvo además otra presencia del departamento de Colonia: las voces del Coro Municipal, convocado para acompañar la liturgia, y la participación del padre Ignacio Muñoz en la coordinación de los cantos religiosos.

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La plaza Asamblea de Florida, frente a la Catedral Basílica y Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, fue el punto de encuentro de los peregrinos.

Allí se congregaron fieles llegados desde distintos lugares para participar de la celebración y escuchar un mensaje centrado en la transmisión de la fe entre generaciones y en la necesidad de mantener el diálogo con quienes se han alejado de la Iglesia.

Para los carmelitanos que viajaron, sin embargo, la jornada había comenzado mucho antes de la misa.

Las voces de Colonia en la celebración

La presencia coloniense no se limitó a los peregrinos. El Coro Municipal de Colonia, dirigido por Fernando Maddalena, fue convocado para intervenir en la celebración litúrgica. La agrupación fue ampliada para esta ocasión con 55 coreutas seleccionados de distintas localidades del departamento.

El programa anunciado comprendía la interpretación de los cantos de la misa, con acompañamiento de músicos de la Orquesta Juvenil del Sodre y del pianista Daniel Maddalena.

La convocatoria permitió que una agrupación vinculada a la actividad cultural del departamento participara de una ceremonia de alcance internacional.

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En la liturgia católica, la música acompaña la oración y articula la participación de los fieles. Esa función adquirió una dimensión particular ante una congregación de miles de personas.

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Mientras los peregrinos colonienses ocupaban su lugar entre la multitud, el coro tenía una tarea diferente: acompañar con sus voces los distintos momentos de la celebración.

El Coro Municipal y el padre Ignacio Muñoz, presentes en las transmisiones

La participación del departamento de Colonia también pudo apreciarse a través de las imágenes difundidas durante la ceremonia.

Las transmisiones públicas de la misa permitieron ver y escuchar al Coro Municipal de Colonia, cuyas interpretaciones acompañaron distintos momentos de la liturgia.

Entre las imágenes también apareció el padre Ignacio Muñoz, quien estuvo a cargo de coordinar los cantos religiosos.

La presencia del sacerdote y de los integrantes del coro incorporó referencias colonienses a una celebración cuyas imágenes tuvieron difusión fuera del lugar donde se desarrolló.

Para quienes permanecieron en Carmelo, el acontecimiento también pudo seguirse a distancia.

Carmelo Portal se sumó a la difusión de las transmisiones públicas de la cobertura de la visita papal a Uruguay, permitiendo a sus lectores acompañar los acontecimientos a través de las imágenes.

De esa manera, la participación del departamento tuvo distintas expresiones: los peregrinos que viajaron durante la madrugada, los integrantes del coro que acompañaron la ceremonia, el padre Ignacio Muñoz en la coordinación musical y quienes siguieron la celebración desde sus hogares.

Mientras cuatro ómnibus habían partido del Santuario del Carmen rumbo a Florida, las transmisiones permitieron que el acontecimiento también llegara a quienes permanecieron en la ciudad.

Florida recibió al pontífice entre peregrinos y jinetes

De acuerdo con la cobertura citada de Telenoche, antes de llegar a Florida León XIV realizó una breve visita a la parroquia de Santa Teresita, en Juanicó, departamento de Canelones.

A su ingreso a Florida fue recibido por el obispo Alfonso Bauer y el intendente Carlos Enciso.

Un grupo de jinetes lo aguardó sobre la ruta 5, mientras miles de personas se ubicaban a lo largo del recorrido hacia la Catedral para observar el paso del papamóvil.

La misa comenzó a las 10.30, en coincidencia con una fecha de especial significado para el catolicismo uruguayo.

Cada 8 de noviembre se celebra la festividad de la Virgen de los Treinta y Tres, cuya imagen está vinculada al proceso independentista oriental y a los acontecimientos de 1825.

Dos siglos después, esa relación entre la devoción religiosa y la historia nacional volvió a ocupar un lugar central en la celebración.

La transmisión de la fe entre generaciones, en el centro del mensaje

Uno de los ejes de la homilía atribuida a León XIV fue el reconocimiento a quienes han transmitido la fe católica dentro de las familias uruguayas.

El pontífice se refirió a las madres, abuelas, madrinas, religiosas y catequistas que contribuyeron a conservar las creencias y prácticas religiosas a lo largo de las generaciones.

Su mensaje puso el acento en una transmisión que muchas veces ocurre lejos de las ceremonias públicas, mediante las enseñanzas, las costumbres y el ejemplo cotidiano dentro de los hogares.

También reconoció las dificultades que atraviesa esa continuidad. Las nuevas generaciones no necesariamente mantienen las prácticas religiosas de sus mayores y las relaciones de las familias con la Iglesia han cambiado.

En ese contexto, agradeció a las mujeres que conservaron y transmitieron sus creencias, incluso cuando esa tarea se desarrolló sin reconocimiento público.

El mensaje incluyó asimismo una referencia a los padres y abuelos, a quienes invitó a transmitir la fe mediante el ejemplo de sus propias vidas.

La exhortación estuvo dirigida, por tanto, al conjunto de las familias y no exclusivamente a quienes desempeñan funciones religiosas.

Estas reflexiones tuvieron como escenario un país cuya historia institucional está marcada por la separación entre el Estado y la Iglesia y por una tradición de laicidad profundamente arraigada.

La concentración de fieles en Florida mostró, al mismo tiempo, la capacidad de convocatoria de la comunidad católica uruguaya y la permanencia de sus expresiones religiosas.

Un llamado a ponerse en camino y escuchar a los demás

El mensaje atribuido al pontífice no se limitó a la conservación de las tradiciones.

También incluyó una exhortación a que los creyentes mantengan una actitud de encuentro con la sociedad, especialmente con quienes se han distanciado de la práctica religiosa.

La invitación a «ponerse en camino» fue presentada como un llamado a salir al encuentro de las personas, escuchar sus inquietudes y establecer vínculos que permitan transmitir la fe a través del diálogo y del testimonio personal.

El planteo no estuvo dirigido únicamente a sacerdotes y autoridades eclesiásticas, sino al conjunto de los católicos.

El Papa también habría invitado a rezar por quienes gobiernan Uruguay, por las familias, los jóvenes, los enfermos y las personas que atraviesan situaciones de soledad o sufrimiento.

En ese contexto, el mensaje vinculó la vida religiosa con la responsabilidad de acompañar a los demás y atender las necesidades de quienes enfrentan dificultades.

La Virgen de los Treinta y Tres y una tradición de dos siglos

La celebración tuvo como referencia central la imagen de la Virgen de los Treinta y Tres, asociada a la historia del proceso independentista oriental.

Su devoción está vinculada a los acontecimientos de 1825 y forma parte de la tradición religiosa de distintas generaciones de católicos uruguayos.

Entre los gestos anunciados para la ceremonia figuraba el ofrecimiento de una Rosa de Oro a la Virgen de los Treinta y Tres.

Se trata de una distinción pontificia que la Iglesia católica concede a determinadas imágenes y santuarios marianos como expresión de reconocimiento y veneración.

El gesto fue vinculado con la intención de renovar la consagración de Uruguay a la protección de María.

La celebración reunió así distintas dimensiones de la tradición católica: la devoción mariana, la memoria histórica, la transmisión familiar de las creencias y el llamado a renovar la presencia de la Iglesia en la sociedad.

Cuatro ómnibus en una peregrinación de miles de personas

La cifra de 50.000 asistentes, difundida por EFE, permite dimensionar la convocatoria en Florida. Pero la participación de los fieles de Carmelo ofrece otra perspectiva sobre el alcance territorial de la celebración.

Para llegar a la misa de las 10.30, los pasajeros de los cuatro ómnibus debieron salir durante la madrugada y recorrer varias horas de camino.

El viaje reunió a integrantes de una misma comunidad religiosa que compartieron el trayecto hacia un acontecimiento poco frecuente en la vida de la Iglesia uruguaya.

En paralelo, el Coro Municipal de Colonia participó desde otro lugar, incorporando a la ceremonia una expresión de la actividad musical del departamento.

La presencia del padre Ignacio Muñoz en la coordinación de los cantos religiosos añadió otra referencia coloniense reconocible en las imágenes de la celebración.

Y las transmisiones públicas, a cuya difusión se sumó Carmelo Portal, permitieron que quienes no viajaron también pudieran acompañar los acontecimientos.

La visita de León XIV a Uruguay tenía previsto concluir este domingo, después de tres jornadas de actividades religiosas y encuentros oficiales.

Su paso por Florida quedará vinculado a la celebración de la Virgen de los Treinta y Tres, a la multitud congregada frente a la Catedral y a un mensaje centrado en la transmisión de la fe y el encuentro entre generaciones.

Para Carmelo, la jornada también tendrá una referencia propia.

No estará solamente en las imágenes de la misa, en las voces del Coro Municipal de Colonia ni en las palabras pronunciadas desde el altar.

También permanecerá asociada a una escena que ocurrió varias horas antes, lejos de Florida: cuatro ómnibus que salieron del Santuario del Carmen mientras la ciudad todavía dormía.

Desde allí comenzó la participación carmelitana en una celebración que reunió a miles de uruguayos alrededor de una misma tradición religiosa.

Unos hicieron el camino para estar presentes. Otros acompañaron desde sus hogares, a través de las imágenes y las voces que llegaron desde Florida.

Para Carmelo, ambas experiencias formaron parte de una misma jornada.