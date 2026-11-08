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El papa León XIV visitó Florida el domingo 8 de noviembre y encabezó una misa ante miles de fieles reunidos en la plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. La celebración, dedicada a la patrona del Uruguay, fue la última gran actividad pública de su visita apostólica al país.

El pontífice llegó a Florida durante la mañana, después de realizar una parada en Juanicó, Canelones, donde saludó a los fieles congregados frente a la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz.

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En su ingreso a Florida fue recibido por un grupo de jinetes en las inmediaciones de la ruta 5 y el puente Piedra Alta. Allí lo esperaban el intendente Carlos Enciso y el obispo de Florida, monseñor Alfonso Bauer. El jefe departamental lo declaró Ciudadano Ilustre y le entregó obsequios artesanales, entre ellos un cáliz y un rosario de madera.

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León XIV continuó su recorrido en papamóvil hasta la Catedral Basílica, acompañado por los saludos de miles de personas que se ubicaron a ambos lados de las calles. Una vez en el templo, dedicó unos minutos a la oración antes de comenzar la celebración.

La misa se inició poco después de las 10:20, con la plaza Asamblea colmada de fieles. Parte del público permaneció en las calles cercanas para seguir la ceremonia, mientras sacerdotes y obispos de distintos puntos del país acompañaron al papa.

El mensaje de León XIV a los uruguayos

Durante su homilía, León XIV dedicó buena parte de sus palabras a la transmisión de la fe entre generaciones, con especial reconocimiento a las madres y abuelas que mantuvieron las prácticas religiosas dentro de sus hogares.

El pontífice recordó que muchas mujeres enseñaron a rezar a sus hijos y nietos, aunque con el paso de los años algunos de ellos dejaron de participar en la vida de la Iglesia. Las alentó a continuar acompañándolos con paciencia y sin imponer sus creencias con dureza.

También se dirigió a los padres y abuelos, a quienes pidió transmitir la fe mediante el ejemplo cotidiano. Mencionó la importancia de tratar con respeto a sus esposas, saber pedir perdón y actuar con honradez.

Uno de los pasajes centrales de la homilía fue su llamado a que la Iglesia salga al encuentro de quienes se alejaron de la religión. «Uruguay: ¡hay que ponerse en camino!», expresó León XIV, antes de exhortar a los católicos a acercarse a las personas, escuchar sus preguntas y compartir con ellas el mensaje cristiano.

En otro momento, el papa se refirió a las autoridades del país y pidió a los fieles rezar por quienes tienen responsabilidades de gobierno, para que sus decisiones busquen el bienestar de toda la población. Estas declaraciones forman parte de la homilía completa publicada por el Vaticano.

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La Virgen de los Treinta y Tres y la historia del país

La celebración también estuvo marcada por las referencias a la historia uruguaya. León XIV recordó la relación entre la imagen de la Virgen de los Treinta y Tres y los acontecimientos de 1825, cuando quienes luchaban por la independencia acudieron a ella para pedir su protección.

El pontífice anunció la ofrenda de una Rosa de Oro, una distinción de especial valor dentro de la tradición católica, como reconocimiento a la Virgen. También expresó su intención de consagrar nuevamente Uruguay a su protección.

Durante la ceremonia, la imagen histórica de la Virgen permaneció junto al altar instalado frente a la Catedral Basílica, en una jornada que reunió a peregrinos llegados desde distintos puntos del territorio nacional.

Las palabras de despedida

Al finalizar la celebración, León XIV agradeció el recibimiento de los uruguayos durante los tres días de su visita, que había comenzado el viernes 6 de noviembre e incluyó actividades en Montevideo y Paysandú. El pontífice destacó la generosidad del pueblo uruguayo y valoró la organización de los encuentros.

En sus palabras finales utilizó la expresión «las matemáticas de la fe» para referirse a cómo, desde su perspectiva religiosa, aquello que se comparte gratuitamente se multiplica entre las personas. El papa concluyó con una bendición para Uruguay y un pedido de unidad y paz, antes de despedirse con un último agradecimiento: «Muchas gracias, Uruguay».

La misa en Florida cerró las actividades públicas de una visita que devolvió a un pontífice al territorio uruguayo después de casi cuatro décadas. El último había sido Juan Pablo II, quien estuvo en el país en 1987 y 1988.