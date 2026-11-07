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El papa León XIV encabezó este sábado una vigilia de oración ante miles de fieles en el Estadio Centenario de Montevideo. Durante el encuentro, uno de los actos centrales de su visita a Uruguay, convocó a fortalecer la solidaridad, asumir compromisos personales y expresar la fe mediante acciones concretas en la vida cotidiana.

El pontífice llegó al estadio alrededor de las 19:15 y recorrió el sector inferior de las tribunas en el papamóvil, mientras los asistentes lo saludaban. La celebración estuvo precedida por presentaciones musicales, momentos de oración y testimonios de creyentes.

La actividad marcó además el regreso de un papa al Estadio Centenario, escenario de la celebración que presidió Juan Pablo II el 7 de mayo de 1988.

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La fe en una sociedad cada vez más secularizada

Uno de los principales temas del mensaje fue la transformación de las prácticas religiosas en Uruguay, un país de tradición laica donde la transmisión de la fe entre generaciones ha experimentado cambios.

León XIV reconoció esa realidad y señaló que la experiencia de los católicos uruguayos puede servir de referencia para comunidades de otros países que atraviesan procesos similares.

El papa sostuvo que la vida religiosa no debe medirse únicamente por la cantidad de creyentes, sino también por la forma en que las personas llevan sus convicciones a la práctica.

Para desarrollar esa reflexión, recurrió al relato bíblico del nacimiento de Jesús en Belén y destacó el valor de las pequeñas comunidades y la importancia de cada persona.

También advirtió, desde la perspectiva de la doctrina católica, sobre las consecuencias de una sociedad que pierde de vista su dimensión espiritual.

Un llamado a los jóvenes y las familias

El pontífice dedicó parte de su intervención a los jóvenes, a quienes alentó a asumir compromisos duraderos y a considerar el matrimonio y la formación de una familia como proyectos de vida compatibles con la libertad personal.

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Asimismo, se dirigió a los matrimonios para destacar, desde la enseñanza de la Iglesia, el valor de la maternidad y la paternidad.

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León XIV también mencionó la vocación sacerdotal y religiosa como alternativas de vida y animó a los creyentes a tomar decisiones coherentes con sus convicciones, incluso cuando impliquen dificultades o renuncias personales.

Solidaridad, honestidad y compromiso social

Otro de los ejes del discurso fue la responsabilidad individual frente a las necesidades de los demás.

El papa destacó la honestidad, el perdón y la disposición a ayudar a quienes atraviesan situaciones difíciles. En ese sentido, alentó a los fieles a dedicar tiempo y recursos a las personas que necesitan apoyo.

Su mensaje puso especial énfasis en que la fe no debe limitarse a las celebraciones religiosas o al ámbito privado, sino traducirse en actitudes concretas de solidaridad, servicio y compromiso con la comunidad.

También invitó a afrontar los conflictos mediante el diálogo y el perdón, y a mantener la esperanza frente a las dificultades personales y sociales.

Una celebración con antecedentes históricos

La vigilia tuvo un significado particular por su escenario. El Estadio Centenario había recibido a Juan Pablo II en mayo de 1988, durante una de sus visitas a Uruguay.

Treinta y ocho años después, el recinto volvió a ser punto de encuentro para miles de católicos convocados por la presencia del máximo representante de la Iglesia.

En el cierre de la celebración, León XIV alentó a los asistentes a trasladar las reflexiones de la vigilia a sus actividades cotidianas y los encomendó a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay.