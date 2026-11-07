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El papa León XIV dirigió este sábado 7 de noviembre un mensaje centrado en la solidaridad y la responsabilidad colectiva durante su visita a Casavalle, en Montevideo. Ante vecinos y fieles reunidos en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, el pontífice destacó la importancia de reconocer las dificultades que atraviesan numerosas familias y responder mediante el compromiso comunitario.

El encuentro comenzó después de las 17 horas, tras una intervención del cardenal Daniel Sturla y testimonios de habitantes del barrio.

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León XIV expresó su satisfacción por conocer personalmente la comunidad, recorrer sus calles y observar las iniciativas desarrolladas en la zona. Al referirse a su experiencia, manifestó que se sentía como en casa.

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Uno de los ejes principales de su intervención fue la necesidad de mantener una actitud cercana hacia quienes atraviesan dificultades. El Papa señaló que la sociedad no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento, la soledad y la vulnerabilidad de otras personas.

En ese contexto, afirmó que resulta necesario continuar apostando por una cercanía basada en la caridad, entendida como una responsabilidad que debe expresarse en acciones concretas.

También convocó a trabajar conjuntamente desde las instituciones religiosas, las organizaciones de la sociedad civil y el Estado. Su mensaje puso el acento en la cooperación entre distintos sectores para atender las necesidades de la población y promover el bien común.

Durante la intervención recordó una enseñanza del papa Francisco acerca de la importancia que tiene, para cualquier proyecto social, político o económico, la manera en que se responde al sufrimiento y a la exclusión.

El pontífice hizo además una referencia a Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina, y vinculó su significado religioso con una invitación a ampliar la mirada más allá de las realidades inmediatas y las fronteras.

Hacia el cierre de su mensaje, León XIV convocó a unir esfuerzos y actuar con generosidad para construir una sociedad fundada en la fraternidad.

La visita a Casavalle formó parte de la segunda jornada del viaje apostólico del Papa a Uruguay, después de su participación en una celebración religiosa en Paysandú.