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La celebración fue la primera misa de su viaje apostólico a América Latina. Durante la homilía, el pontífice utilizó tres símbolos vinculados a Uruguay: el puente internacional General Artigas, los palmares y el mate.

El Papa presentó el puente como ejemplo de unión entre personas y comunidades, y destacó la importancia de una formación cristiana sólida. Comparó los palmares con la Iglesia, al señalar que sus raíces profundas representan la fe compartida y la vida comunitaria.

También se refirió al mate como símbolo de amistad, encuentro e integración, asociado a las costumbres uruguayas.

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Durante la celebración recordó al beato Jacinto Vera, primer obispo de Montevideo, y su labor evangelizadora por el territorio nacional.

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León XIV pidió continuar la formación religiosa de niños y jóvenes, acompañar a las familias, sostener a los adultos mayores y atender a quienes más lo necesitan.

Al finalizar, encomendó a los uruguayos a la Virgen de los Treinta y Tres.