Escuchar artículo 0:00 1:23 x1

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Armada Nacional desplegó un operativo durante la noche del viernes 6 de noviembre para auxiliar al velero Last Chance, de aproximadamente 12 metros de eslora, que se encontraba en dificultades frente a las costas de Kiyú, con dos tripulantes a bordo.

Según informó la Armada, la alerta fue recibida sobre las 21:00 por el Centro Coordinador de Rescate en el Mar. Las condiciones meteorológicas impedían utilizar con seguridad los medios disponibles en Juan Lacaze, por lo que se dispuso el envío del patrullero ROU 14 Río Arapey, que zarpó de Montevideo a las 23:00.

Mientras aguardaba la llegada del patrullero, el velero comenzó a derivar hacia la costa por efecto del viento y perdió su línea de fondeo. Sus tripulantes lograron mantenerlo navegando, pese a las dificultades de propulsión.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

A las 00:45 del sábado, el patrullero localizó la embarcación mediante radar y estableció contacto radial.

Los dos ocupantes se encontraban en buenas condiciones. El operativo continuaba con la escolta hacia Juan Lacaze, donde la embarcación ADES 23 colaboraría en las maniobras de atraque.