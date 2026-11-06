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Uruguay presentó el miércoles 4 de noviembre, en San Fernando, Argentina, su oferta de turismo náutico para la próxima temporada. El encuentro, denominado “Uruguay: un destino náutico que sorprende”, abordó la infraestructura disponible en los puertos deportivos uruguayos, las mejoras previstas y las posibilidades de integrar la navegación recreativa con actividades turísticas.

En el caso de Carmelo, se informó sobre la expectativa de contar con un sector de guardería techada para embarcaciones en 2027. La presentación no precisó características, inversión ni plazos de ejecución de esa infraestructura.

Una guardería techada permite almacenar embarcaciones fuera del agua, protegidas del sol, la lluvia y otras condiciones climáticas. Dependiendo del diseño, puede funcionar mediante espacios individuales o sistemas de estanterías con equipos mecánicos para botar y retirar las embarcaciones.

Su importancia económica depende de varios factores: capacidad de almacenamiento, tarifas, servicios de mantenimiento, facilidad de botadura y demanda efectiva.

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Para Carmelo aparecen tres posibilidades que merecen estudio:

Captar usuarios argentinos: propietarios de embarcaciones que busquen una base de operaciones en la costa uruguaya, siempre que las condiciones operativas y regulatorias lo permitan.

Incrementar servicios locales: mantenimiento, reparación de motores, limpieza, aprovisionamiento y otros servicios vinculados con la actividad náutica.

Favorecer una actividad menos estacional: el almacenamiento y mantenimiento pueden generar demanda también fuera de los meses de mayor circulación turística.

Son oportunidades potenciales, no resultados económicos demostrados.

También se mencionó la finalización de los trabajos de dragado realizados en 2024, una intervención vinculada con las condiciones de navegación y acceso al puerto.

Los puertos náuticos en Uruguay

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La exposición incluyó la oferta de Colonia del Sacramento, Nueva Palmira y Juan Lacaze, junto con otros destinos del litoral, Montevideo y la costa atlántica.

Según informó el medio argentino Comunidad Náutica, durante el encuentro se indicó que el 97 % de los usuarios de los puertos deportivos uruguayos procede de Buenos Aires.

Las autoridades también abordaron la elaboración de cartografía náutica, la coordinación de servicios para embarcaciones deportivas y los beneficios fiscales disponibles para visitantes extranjeros.