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El pontífice arribó este viernes al Aeropuerto Internacional de Carrasco para iniciar una visita de tres días que incluirá encuentros con autoridades nacionales, celebraciones religiosas y actividades en Montevideo, Paysandú y Florida. Es el primer papa que pisa territorio uruguayo desde Juan Pablo II en 1988. Su llegada marca también el comienzo de una gira sudamericana que continuará por Argentina y Perú.

El papa León XIV llegó este viernes 6 de noviembre a Uruguay, en el inicio de una visita apostólica de tres días que constituye un acontecimiento histórico para la Iglesia católica y para el país. El avión que trasladó al pontífice aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco alrededor de las 16:20, según informó el diario El País, poniendo fin a una ausencia de 38 años de visitas papales al territorio nacional.

La presencia del jefe de la Iglesia católica abre una agenda que combinará actos de Estado, encuentros institucionales y celebraciones religiosas en distintos puntos del país. El recorrido se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre y tendrá actividades en Montevideo, Paysandú y Florida, antes de que el pontífice continúe su viaje hacia Argentina y, posteriormente, Perú.

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León XIV llega a Uruguay en una doble condición: como máxima autoridad de la Iglesia católica y como jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Esa particularidad confiere a la visita un carácter tanto pastoral como diplomático, con instancias de encuentro con el Gobierno uruguayo y con representantes de diferentes sectores de la sociedad.

Un viaje desde Roma que abre una nueva etapa de visitas papales

El pontífice partió este viernes a las 7:05, hora de Italia, desde el aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma-Fiumicino, a bordo de un Airbus A330-900 de la compañía ITA Airways.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó los datos de la salida, que dio comienzo a un itinerario internacional con Uruguay como primera escala.

La llegada adquiere especial relevancia por el tiempo transcurrido desde la última visita de un pontífice. Juan Pablo II había estado en Uruguay en 1987 y regresó en 1988. Desde entonces, ningún papa había vuelto al país.

El viaje de León XIV representa, por tanto, el regreso de la máxima autoridad de la Iglesia católica a Uruguay después de casi cuatro décadas, en un contexto nacional y regional diferente al de aquellas visitas.

Montevideo recibe al pontífice con una ceremonia oficial

El programa divulgado por las autoridades establece que, después de su llegada a Carrasco, León XIV se trasladará hacia la Plaza Independencia de Montevideo, donde está prevista una ceremonia oficial de bienvenida a las 17:30.

La agenda del viernes comprende también un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Uruguay.

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Entre las actividades institucionales figura una reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en el marco de la visita de Estado.

Estos encuentros constituyen la dimensión diplomática del viaje, mientras que las celebraciones y reuniones con comunidades religiosas forman parte de su misión pastoral.

La ceremonia de bienvenida marcará el comienzo de las actividades públicas del pontífice en territorio uruguayo.

Paysandú y Montevideo concentrarán las actividades del sábado

La segunda jornada, prevista para el sábado 7 de noviembre, tendrá como uno de sus principales escenarios a la ciudad de Paysandú.

Allí, León XIV presidirá una misa en el Parque París Londres, una de las celebraciones religiosas incluidas en el programa oficial.

La visita a Paysandú extenderá el recorrido papal más allá de la capital y permitirá que una ciudad del interior del país forme parte de las actividades centrales.

La agenda del sábado también contempla compromisos en Montevideo, entre ellos una visita a Casavalle, un encuentro con representantes del ámbito educativo y una vigilia en el Estadio Centenario.

Estas actividades reunirán diferentes dimensiones de la presencia de la Iglesia en la sociedad uruguaya, desde la vida comunitaria y la educación hasta las celebraciones de carácter religioso.

Florida será escenario de la última misa antes de la partida

El domingo 8 de noviembre, último día de la visita, León XIV se trasladará a Florida, donde presidirá una misa frente a la Catedral Basílica, vinculada a la devoción nacional a la Virgen de los Treinta y Tres.

La elección de Florida incorpora al itinerario uno de los principales lugares de referencia del catolicismo uruguayo. La Virgen de los Treinta y Tres es reconocida como patrona del país y ocupa un lugar central en su tradición religiosa.

La celebración constituirá una de las últimas actividades del pontífice antes de abandonar Uruguay.

Según el cronograma divulgado, la partida hacia Buenos Aires está prevista para las 15:30 del domingo. Argentina será la siguiente etapa de una gira que también incluirá Perú.

Un acontecimiento que se inscribe en la historia del Uruguay

La llegada de León XIV incorpora un nuevo capítulo a la historia de las relaciones entre Uruguay y la Santa Sede.

Las visitas de Juan Pablo II, realizadas en 1987 y 1988, habían sido hasta ahora las últimas ocasiones en que un pontífice desarrolló actividades en territorio uruguayo. El regreso de un papa, 38 años después, establece una continuidad histórica entre aquellos acontecimientos y la visita que comienza este viernes.

El itinerario de León XIV reúne tres ciudades y combina ceremonias oficiales, encuentros sociales y celebraciones litúrgicas. Su desarrollo permitirá observar tanto la dimensión institucional de las relaciones entre Uruguay y el Vaticano como la presencia de la Iglesia católica en diferentes comunidades del país.

Durante tres días, Uruguay será la primera escala sudamericana de un viaje que continuará por otros dos países de la región.

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La llegada de León XIV a Carrasco ya constituye el hecho central de esta jornada: por primera vez desde 1988, un papa se encuentra nuevamente en suelo uruguayo.