Escuchar artículo 0:00 2:57 x1

La economía uruguaya continúa mostrando señales de desaceleración. El Índice Líder de CERES (ILC) registró una variación de 0% en octubre, completando dos meses consecutivos sin crecimiento. El informe también señala comportamientos diferentes entre sectores vinculados a la actividad productiva del interior del país.

Según datos de Uruguay XXI incluidos en el reporte, las exportaciones de bienes alcanzaron los 1.089 millones de dólares en octubre, un aumento interanual del 1%.

La celulosa registró ventas por 229 millones de dólares, con un crecimiento del 37% respecto al mismo mes de 2025. Los productos lácteos también aumentaron sus exportaciones un 21%, hasta alcanzar los 118 millones de dólares.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En cambio, la carne bovina presentó una caída del 4% en el valor exportado. Los volúmenes disminuyeron un 22%, aunque el precio promedio aumentó un 23%.

Movimiento de ómnibus en Tres Cruces

El informe de CERES también incluye datos sobre el movimiento de ómnibus en la terminal de Tres Cruces, principal punto de conexión del transporte terrestre de pasajeros entre Montevideo y el interior del país.

Durante setiembre, el movimiento de unidades registró un incremento del 0,5% respecto a agosto, en términos desestacionalizados. Sin embargo, al comparar con el mismo mes de 2025, la actividad presentó una disminución del 0,5%.

Por otra parte, la venta de boletos de ómnibus en Montevideo y su zona metropolitana aumentó un 1% respecto al mes anterior, aunque se ubicó un 5% por debajo del registro interanual.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Menor actividad industrial y perspectivas de crecimiento

El informe señala que la producción industrial cayó un 4% en agosto respecto al mes anterior, mientras que el núcleo manufacturero, que excluye la refinería y las zonas francas, registró una contracción del 5,3%.

En materia de perspectivas económicas, la mediana de las proyecciones de analistas relevadas por el Banco Central del Uruguay sitúa el crecimiento de 2026 en 1%, por debajo del 1,6% previsto oficialmente.

El Índice de Difusión de CERES se ubicó en 38% durante octubre, lo que indica que menos de cuatro de cada diez variables consideradas en el indicador registraron crecimiento. El resultado se suma a las señales de moderación de la actividad económica nacional.