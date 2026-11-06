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El papa León XIV partió este viernes 6 de noviembre desde el aeropuerto de Roma-Fiumicino rumbo a Uruguay, primera escala de su viaje apostólico por América Latina, que incluirá también Argentina y Perú.

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Según informó oficialmente la Santa Sede, el avión Airbus A330-900 de ITA Airways despegó a las 7:05, hora italiana. Su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco está prevista para las 16:30, hora uruguaya.

La agenda comenzará con una ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia, seguida de encuentros con autoridades nacionales y una reunión con el presidente Yamandú Orsi. Posteriormente, el pontífice participará en una celebración religiosa en la Catedral Metropolitana.

El sábado visitará Paysandú y desarrollará actividades pastorales en Montevideo. El domingo 8 celebrará una misa en Florida, ante el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, antes de partir hacia Buenos Aires.

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