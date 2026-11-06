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La actividad, denominada “Mesa Redonda con el Alcalde”, forma parte de una convocatoria difundida por la institución, que invita a participar del encuentro.

Según la información publicada por UNI3 Carmelo, la reunión se desarrollará en el Centro Comercial Carmelo, espacio elegido para llevar adelante esta instancia de intercambio.

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La propuesta contempla un encuentro con la autoridad municipal, aunque la convocatoria no especifica los temas que serán abordados durante la jornada ni detalla la modalidad de participación de los asistentes.

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A través del material de difusión, la institución extendió la invitación bajo la consigna “¡Te esperamos!”.

La actividad está anunciada para las 18:30 horas de este viernes.