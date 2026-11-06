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La Corte Electoral recordó que se encuentra disponible en su página web el padrón definitivo de personas habilitadas para participar en las elecciones de representantes sociales al Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), que se realizarán el domingo 22 de noviembre de 2026.

A través del buscador oficial, los ciudadanos pueden comprobar si figuran en el padrón, conocer en qué orden u órdenes les corresponde votar y consultar la dirección del circuito asignado, así como sus condiciones de accesibilidad.

En estas elecciones se elegirán los representantes de los trabajadores activos, los jubilados y pensionistas y las empresas contribuyentes ante el Directorio del BPS. El voto es secreto, personal y obligatorio para quienes estén comprendidos en la obligación de sufragar.

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La Corte Electoral recomienda realizar la consulta con anticipación para conocer el lugar de votación y evitar dificultades durante la jornada electoral.

El organismo aclaró que, si una persona no encuentra sus datos mediante la credencial cívica, puede repetir la búsqueda utilizando su nombre y apellido. En el caso de los electores extranjeros que no poseen credencial, la consulta puede realizarse mediante la cédula de identidad.

También se encuentra disponible información sobre los circuitos accesibles para personas con discapacidad motriz. Quienes tengan asignado un local sin condiciones adecuadas podrán votar en otro circuito declarado accesible, siempre que pertenezca a la misma serie electoral, de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Corte Electoral.

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La votación se desarrollará el domingo 22 de noviembre, entre las 8:00 y las 19:30 horas.

Dónde consultar el padrón

La consulta puede realizarse en el sitio oficial de la Corte Electoral:

https://www.gub.uy/corte-electoral/comunicacion/publicaciones/padron-habilitados-elecciones-bps-2026

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Para obtener información adicional, la Comisión Organizadora de las Elecciones del BPS atiende de 10:00 a 15:30 horas a través del teléfono 1924, interno 2187, o del correo electrónico [email protected].