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La Armada Nacional detuvo a nueve personas durante la operación antidrogas Cindy II, desarrollada en Colonia del Sacramento. Tras la audiencia judicial del 5 de noviembre, siete adultos fueron condenados y un adolescente recibió una medida de internación.

Según informó la Armada, el procedimiento fue resultado de una investigación de dos meses realizada por la Prefectura del Puerto de Colonia, bajo la dirección de la Fiscalía Departamental de 2.º Turno.

Se efectuaron tres allanamientos: dos en el asentamiento Malvinas y uno en Villa Esperanza. Los efectivos incautaron 238 gramos de cocaína, cuatro balanzas de precisión, 100 dólares y 29.000 pesos uruguayos.

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Los siete condenados recibieron penas de entre dos años y dos meses y tres años de prisión efectiva. El adolescente deberá cumplir cuatro meses de internación en el INISA.

La información oficial no precisa la situación judicial de la novena persona detenida.

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El operativo contó con apoyo de las prefecturas de Carmelo y Nueva Palmira, que aportaron personal, medios y un perro detector de drogas.