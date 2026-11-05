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El Gobierno uruguayo decretó duelo oficial de carácter nacional para este jueves 5 y viernes 6 de noviembre de 2026, tras el fallecimiento del científico Gonzalo Moratorio, investigador y docente que tuvo un papel relevante en el desarrollo de pruebas de diagnóstico durante la pandemia de COVID-19.

La resolución, firmada por el presidente Yamandú Orsi, establece que durante ambas jornadas la bandera nacional deberá permanecer a media asta en todos los edificios públicos, cuarteles, fortalezas, bases aéreas y buques de guerra.

Según informó Presidencia de la República, la decisión busca reconocer la trayectoria académica y científica de Moratorio, quien se desempeñó como docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y estuvo al frente del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo.

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Su contribución durante la pandemia

Uno de los aspectos destacados en el decreto presidencial es la participación de Moratorio en la respuesta sanitaria de Uruguay frente al COVID-19.

El científico colideró, junto con otros investigadores, el desarrollo de pruebas nacionales para detectar el virus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad.

De acuerdo con los fundamentos de la resolución, su trabajo contribuyó a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario uruguayo y al desarrollo del conocimiento científico nacional en el campo de la virología.

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El Poder Ejecutivo también destacó sus cualidades humanas y académicas y consideró que su fallecimiento constituye una pérdida de especial significación para Uruguay.

Mediante la declaración de duelo nacional, el Gobierno expresó públicamente el pesar de la República por la muerte del investigador y reconoció su contribución a la ciencia y a la salud pública del país.